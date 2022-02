LO krever bedre svar fra Tajik om pendlerboligen. Hennes politiske fremtid avgjøres nå på Youngstorget.

Kan Hadia Tajik fortsette som arbeidsminister? Da må hun gi LO-lederne svarene de ber om.

Mektige LO-topper krever klare svar fra Aps statsråd Hadia Tajik. Fra venstre: Fagforbundets leder Mette Nord, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

8 minutter siden

Den politiske fremtiden til Aps nestleder og statsråd Hadia Tajik, nylig kåret til landets mektigste kvinne av bladet Kapital, er i spill denne uken.

Fra kilder med innsikt i prosessen som nå foregår i Ap- og LOs hovedkvarter på Youngstorget, får Aftenposten vite at LO-toppene ikke er fornøyd med det Tajik har svart så langt.

Det går på at hun ikke har fremlagt bevis for at hun har betalt utgifter til leie hos foreldrene. Og at hun ikke svarer på medienes spørsmål, men i stor grad legger ut innlegg på Facebook hvor hun slipper kritiske oppfølgingsspørsmål.

I et oppsiktsvekkende utspill i VG foran dagens sentralstyremøte i Arbeiderpartiet, krevde LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesforbundets leder Jørn Eggum nye og mer presise svar fra Tajik.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik må besvare alle kritiske spørsmål rundt pendlerboligen for å beholde LOs tillit.

De tre sitter også i Aps sentralstyre. Og når de tre offentlig stiller krav sammen, lytter hele arbeiderbevegelsen. Og da har ikke Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre noe annet å gjøre enn å sørge for at kravet innfris.

Etter det Aftenposten får vite, har de tre drøftet saken fortløpende siden VG forrige søndag avslørte de uryddige forholdene rundt Tajiks pendlerbolig helt tilbake til 2006. De tre er også helt samstemte i kravet om en rask og mer fullstendig opprydning enn Tajik selv har bidratt til så langt.

Dreier seg om politisk tillit

Saken er strafferettslig foreldet. Men spørsmålet om politisk tillit har ingen foreldelsesfrist. Og en Ap-nestleder som styrer arbeids- og inkluderingsdepartementer må rett og slett ha full tillit i LO-ledelsen.

LO er svært fornøyd med det politiske arbeidet Tajik har gjort som statsråd. Men de aksepterer ikke at hun lar være å svare på flere ubesvarte spørsmål om pendlerboligen. Der står saken mandag kveld.

Aps sentralstyremøte møttes klokken 13.00 og satt sammen i tre timer. Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre benyttet seg av bakveien og unngikk å møte pressen i etterkant. Det samme gjorde Tajik.

Støres har ikke besvart Aftenpostens henvendelser mandag kveld. Tajik skriver i et svar til Aftenposten at hun har «alltid vært opptatt av å være skikkelig og redelig.»

– Jeg tar til meg at det blir stilt spørsmål rundt hva jeg har gjort og ikke. Det er ikke tvil om at jeg har gjort feilvurderinger tidligere. Jeg burde – da jeg ikke benyttet meg av leiekontrakten jeg hadde inngått i 2006- gitt raskt beskjed til min arbeidsgiver slik at de visste at jeg bodde hos foreldrene mine og var med og dekke boutgifter der.

– Hvis jeg hadde gjort det da ville alt vært mye lettere i dag. Det er jeg lei meg for, men jeg forstår at også at spørsmålene kommer. Det var nyttig å få orientert sentralstyret i dag, skriver Tajik.

Hun sier ikke noe om når hun vil komme med nye svar, og om hun kan dokumentere utgiftene godt nok til at kritikken stilner.

Tajik svarte på Facebook

LO-toppene frykter at det skapes inntrykk av at en Ap-statsråd slipper lettere unna enn en vanlig borger ville gjort. Det tok seks uker før hun svarte på VGs spørsmål.

Alvoret forsterkes av at Tajik er ansvarlig for Nav. Etaten er kjent, og for noen beryktet, for å kreve utførlig og korrekt informasjon. Og Nav ser ikke med milde øyne på brukere som har gitt feil informasjon, skylder på at de var unge eller ikke husker detaljene lenger.

Tajiks forklaring på feilen har vært at hun bare var 23 år den gang, at hun ikke husker alle detaljer 16 år tilbake i tid og heller ikke samler på regningene fra den gang.

På sin egen Facebook-side skrev Tajik for noen dager siden:

«Jeg har et ønske om alltid å være etterrettelig i mitt politiske arbeid. Når jeg ikke klarer å innfri mine egne krav, vil jeg gjerne rydde opp i det. Jeg innbetaler derfor ekstra skatt for årene 2006-2010.»

Spørsmålet er hva hun mener med «ekstra skatt» siden hun ikke har betalt skatt for fordelen av gratis pendlerbolig i tre år.

Er det en erkjennelse av at leiekontrakten var

fiktiv? I tilfelle kan det være snakk om dokumentfalsk selv om saken nå er foreldet.

Er det en erkjennelse av at hun ikke har betalt til foreldrene

slik hun har opplyst?

Og når hun i dag er villig til å betale et sekssifret beløp i restskatt – hvorfor har hun ikke ryddet opp for lenge siden?

Komplisert

Saken er komplisert og starter helt tilbake i 2006. Da ble den 23-årige Hadia Tajik utnevnt til politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Tajik fikk skattefri pendlerbolig, etter å ha levert en leiekontrakt hun aldri brukte, som dokumentasjon på at hun hadde boligutgifter.

Leiekontrakten er signert av Tajik og datert 30. november 2006.

Likevel hadde hun i den første søknaden til SMK datert dagen etter, den 1. desember, krysset av for at hun «ikke» hadde boligutgifter på hjemstedet.

Selv om Tajik aldri bodde i leiligheten hun brukte for å dokumentere boligutgiftene til Statsministerens kontor, sier hun at hun likevel hadde krav på skattefri pendlerbolig.

Det er fordi hun oppgir at hun bidro økonomisk til foreldrene, og dermed likevel hadde boligutgifter i Rogaland. Men disse utgiftene har Tajik så langt ikke dokumentert.