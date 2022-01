Støre: – Helt naturlig for meg å snakke med Nicolai Tangen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser ingen betenkeligheter med at han takket ja da hans venn, Knut Brundtland, inviterte ham til en privat middag med oljefondssjefen.

En hardt presset Jonas Gahr Støre (Ap) synes det var helt naturlig at han møtte oljefondssjefen i en privat middag hos sin venn Knut Brundtland. Støre står fast på at han aldri har diskutert stillingen som sentralbanksjef med Jens Stoltenberg.

8 minutter siden

Jonas Gahr Støre sier at han takket ja til invitasjonen – i mai i fjor – fordi han syntes det var interessant å møte Nicolai Tangen, som ble utnevnt til oljefondssjef i mars 2020.

Han presiserer overfor Aftenposten at han på tidspunktet for middagen var vanlig stortingsrepresentant. Og at det er viktig for stortingsrepresentanter å møte myndighetsfolk, også i uformelle sammenhenger.

– Jeg synes det var interessant å møte denne oljefondssjefen, som var ny, og som har lang erfaring fra internasjonal økonomi. Høre hvordan han vurderte verdensøkonomien. Det var det vi snakket om. Jeg mener en stortingsrepresentant skal søke de mulighetene man har for å få en slik samtale. Jeg syntes det var helt naturlig for meg å snakke med Tangen.

Tangen fremsnakket Stoltenberg

Han sier han, Tangen og Brundtland snakket sammen i cirka to timer.

– Vi hadde en samtale som handlet om internasjonal økonomi. Om hva som skjer med grønne investeringer og hvilke erfaringer Tangen hadde gjort seg. Det var en interessant samtale. Jeg hadde aldri møtt ham før. Så da invitasjonen, kom så syntes jeg det var en fin anledning til å møte ham.

– Men hvorfor snakker dere om Stoltenberg som mulig ny sentralbanksjef?

– Det var ikke en sak der, men den situasjonen som Norges Bank er i, kom opp. Banken står i et internasjonalt landskap som er krevende, både strategisk og sikkerhetspolitisk. I den sammenheng sa Tangen at det å lede dette er krevende, og at en mann som Jens Stoltenberg har erfaring med det. Vi snakket om dette i cirka 50 sekunder, sier Støre.

Les også Jens Stoltenberg diskuterte jobben som sentralbanksjef i privat middag med oljefondssjefen

Han legger til at dette var i mai 2021, lenge før et eventuelt skifte av sentralbanksjef skulle skje. Avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsens åremål går ut i januar 2023. Olsen annonserte imidlertid i høst at han går av allerede i februar 2022.

– Men jeg sa også da, at skulle en slik situasjon oppstå, at Stoltenberg ble kandidat. Vi var i regjering, så kunne jeg ikke mene noe om det.

– Så Tangen mente at Stoltenberg ville være en god kandidat?

– Jeg vil ikke si at han gjorde det. Men det ble sagt at dette er en oppgave som er av en sånn karakter, at en type som Stoltenberg, med hans erfaring, kunne lede sentralbanken.

– Mange reagerer på at du treffer Tangen i en privat setting, hos din venn Knut Brundtland, i en middag, og ikke i et vanlig møte. Forstår du det?

– Jeg hadde ingen anledning til å møte oljefondssjefen i mai, i den stillingen jeg hadde som leder av Ap og som stortingsrepresentant. Det er ingen kanaler for det.

– Men det gir et etterlatt inntrykk av at mektige menn møtes til privat middager og fremsnakker Stoltenberg som sentralbanksjef. Hva tenker du om det?

– Det har ikke vært noen kandidat til en slik stilling i middager jeg har deltatt i. Hvilket inntrykk folk har av tre menn spiser middag, det må nesten hver enkelt gjøre seg opp en oppfatning av. Det var en helt vanlig middag, sier Støre.

Unnlot å nevne Stoltenberg-kontakt i NTB-intervju

Støre står fast ved at han ikke har diskutert jobben som sentralbanksjef med Jens Stoltenberg. Men han vedgår nå at temaet «ble nevnt» av Stoltenberg, da de gikk en tur sammen 24. oktober i fjor.

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre

I en uttalelse til TV 2 mandag sa Støre at Stoltenberg informerte ham 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef.

«Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om, siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet», skrev Støre til TV 2.

Denne kontakten unnlot Støre imidlertid å nevne da NTB intervjuet ham om saken i desember.

Støre sier han ikke gjorde det, fordi han ikke vil ikke definere det som en «samtale».

– Men kunne du ikke opplyst om at Stoltenberg informerte deg om at han kunne tenke seg å søke, da NTB spurte deg om du hadde snakket med ham om stillingen?

– Hele poenget med det jeg sa til NTB var at vi ikke hadde snakket om hans kandidatur. På det tidspunktet var det jo heller ikke kjent at Olsen skulle trekke seg før åremålet gikk ut i 2023.

– Men hvorfor nevnte Stoltenberg sin interesse for sentralbanksjefjobben for deg?

– Dette var 24. oktober. Pressen var full av omtale av at Stoltenberg kunne være aktuell for stillingen. Da han nevnte denne omtalen, så sa jeg at «nå stopper vi denne samtalen». Så vi diskuterte ikke saken.

Støre sier at han to dager før, fredag 22. oktober, hadde fått protokollført på SMK at han ville være inhabil «hvis det som nå i mediene skulle inntreffe».

– Men igjen, hvorfor nevnte Stoltenberg dette for deg tror du?

– Det var jo i nyhetsbildet. Vi er gamle kjente og var på tur. Han sa at dette kunne være noe han ville vurdere, men han hadde ennå ikke søkt. Jeg sa da fra at nå stopper vi dette, jeg er inhabil. Samtalen om dette temaet varte i 15 sekunder.

– Hvorfor kunne du ikke bare fortalt til NTB at Stoltenberg hadde tatt opp temaet med deg?

– Det falt meg egentlig ikke inn. Poenget var at vi ikke diskuterte saken.

– Kan vi stole på at du snakker sant?

– Ja.

– Men du tilslørte vel faktum i saken, da du sa til NTB at du aldri hadde snakket med Stoltenberg om dette?

– Poenget er jeg har ikke snakket med Stoltenberg om hans kandidatur.

– Sett i ettertid, burde du ha svart NTB annerledes?

– Jeg kunne selvsagt ha sagt at jeg markerte at dette snakker vi ikke om. Og at dette har jeg praktisert siden. Men jeg har altså ikke ved noen anledning diskutert dette med ham.

Flertall imot Stoltenbergs kandidatur

Stoltenberg konkurrer om stillingen som sentralbanksjef mot dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Det er regjeringens ansvar å utnevne ny sentralbanksjef. Den trenger ikke flertall for beslutningen i Stortinget.

Opposisjonen er likevel kritisk til hvordan regjeringen har håndtert saken. Og et flertall på Stortinget er skeptisk til å utnevne den tidligere statsministeren til jobben.

Skepsisen går ikke på om Stoltenberg er kvalifisert, men om en utnevnelse av Stoltenberg vil ha noe å si for folks oppfatning av sentralbankens uavhengighet.

Det er antatt at en beslutning i saken tidligst vil komme i slutten av neste uke.