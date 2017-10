Prisantydning er rundt 100 millioner kroner (12 millioner dollar), i tillegg kommer utgifter til ombygginger.

Norge kjemper nå om en plass i FNs sikkerhetsråd og trenger et mer egnet sted for cocktailpartyer og lunsjer for å sanke stemmer.

Derfor har Utenriksdepartementet bestemt at det skal kjøpes en ny leilighet som skal huse Norges FN-ambassadør i New York.

Det mest aktuelle alternativet ligger i nummer 305 East på 51. gate. I dag har Norge en leilighet i 10 Gracie Square 7A, som ligger mellom 82. og 83. gate, helt ned mot East River. Dette er for langt unna FN-delegasjonen.

Avdelingsdirektør Merete Landsem i Utenriksdepartementet sier at den gamle leiligheten ligger uhensiktsmessig til, og at den krever betydelig oppussing.

Derfor har UD gitt Statsbygg i oppdrag å forhandle om kjøp av leiligheten i 51. gate som er like ved Den norske sjømannskirken. Dagens FN-ambassadør Tore Hattrem kan nesten gå i tøfler til kontoret om Norge og eieren blir enig om prisen. FN-delegasjonen holder til like i nærheten.

En stemmesanker

Norge er nå inne i sluttspurten i den lange valgkampen for å sikre en plass i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021–22. Da er det 20 år siden sist Norge satt i Sikkerhetsrådet.

Arbeidet med å sanke støtte har pågått i det stille i flere år, men nå intensiveres valgkampen. Og i den forbindelse trenger altså ambassadøren en bedre base tettere på FN.

I samme strøk har den norske generalkonsulen en penthouseleilighet med takterrasse som embetsbolig. Den nye leiligheten vil også ha terrasse, noe dagens leilighet 10 Gracie Square ikke har.

Vil være klar før jul

Avdelingsdirektør Johanne Melø i Statsbygg, som har ansvaret for de norske ambassadeboligene, sier at de regner med å ha sluttført forhandlingene om ny residens før jul.

Hun vil ikke kommentere saken ytterligere av hensyn til forhandlingene.

Boligen som Norge nå forhandler om, er en penthouseleilighet i et strøk som har noen av de høyeste kvadratmeterprisene i hele USA.

Leiligheten skal bygges om. Den skal bestå av en representasjonsdel og en del som skal være ambassadørens private gemakker.

Selge gammel bolig

Statsbygg vil, når eventuelt kjøpet av leiligheten på 51. gate er i orden, få oppgaven med å selge den gamle ambassadørresidensen, ifølge et brev fra Utenriksdepartementet til Statsbygg som Aftenposten har fått innsyn i.

Bygget der det nå er aktuelt å kjøpe leilighet, kalles Halcyon og er en 32 etasjer høy bygning med 123 leiligheter alt fra ettroms til penthouse med fire soverom. Det er tre meter under taket i bygningens som har fasade i glass og bronse. Det er baderom med hvit marmor.

Bygningen har egen svømmehall, lekeområder for barn og lover en fantastisk utsikt.