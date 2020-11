Begge konkurrerer om å være best. Hvem gjør mest mot grensehandel og for lave bensinpriser?

Sp setter ned momsen på mat til svensk nivå fra 1. april. Men Frps tiltak mot grensehandel er mye mer omfattende – både i antall avgiftslettelser og i milliarder kroner.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar tilbake de to ekstra vinflaskene Frp-leder Siv Jensen har gitt til taxfree-kjøpere som ikke kjøper tobakk. Jil Yngland

26. nov. 2020 21:58 Sist oppdatert nå nettopp

Både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Frp-leder Siv Jensen har de siste månedene vært svært opptatt av å demme opp for grensehandelen.

Stengte grenser under koronaen har synliggjort hvor mye nordmenn handler i nabolandet Sverige. Begge partilederne har derfor jevnlig uttalt at de vil foreslå tiltak for å få ned grensehandelen.