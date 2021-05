Fergeprisene kuttes 10 prosent i revidert nasjonalbudsjett, regjeringen lover halvering innen 2025

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevilger regjeringen 120 millioner kroner til reduksjon i fergepriser. Dette skal legge til rette for et priskutt på 10 prosent i 2. halvår.

* Av de 120 millioner kronene skal 55 millioner gå til fylkesveisamband og 65 millioner til riksveisamband.

* Regjeringen foreslår i tillegg å senke beløpet for forskuddsbetaling til Autopass fra 3.700 kroner til 3.000 kroner. Forskuddsbetaling gir 50 prosent rabatt.

* Ferjetakstene skal ifølge regjeringens plan reduseres videre med 10 prosentpoeng i året ut kommende stortingsperiode, slik at prisnivået halveres innen 2025.