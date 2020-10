Siv Jensen satte Ketil Solvik-Olsen på plass i innvandringspolitikken

Frp-leder Siv Jensen ønsker Senterpartiet lykke til i eventuelle forhandlinger med «Vingle-Jonas», «Ulve-Audun», «Bompenger-Lan» og «Kommunist-Bjørnar».

Frp-leder Siv Jensen talte til partiets landsmøte på Gardermoen lørdag Foto: Ketil Blom Haugstulen

17. okt. 2020 11:46 Sist oppdatert nå nettopp

Frp-leder Siv Jensen brukte sin landsmøtetale til til å skjerpe tonen i innvandringsopolitikken. Bakgrunnen var Ketil Solvik-Olsen som i et intervju med VG sa at han ville snakke om innvandringspolitikken med «innestemme».

– Vi skal ikke snakke med innestemme om innvandringspolitikken, Ketil, sa Siv Jensen til landsmøtet.

Hun fikk applaus for denne klargjøringen.

Solvik-Olsen har tidligere vært nestleder i Frp. Han foreslås nå valgt inn i sentralstyret. Mange peker på ham som mulig lederkandidat den dagen Siv Jensen går av.

– Hvorfor markerte du så tydelig mot Solvik-Olsen?

– For å være tydelig og fjerne enhver tvil om at Frp fortsatt skal være tydelig i innvandringspolitikken. Det er en veldig viktig sak for oss. Og det er behov for å stramme inn ytterligere, sa hun til Aftenposten.

Frps landsmøte holdes syv steder rundt om i landet og bindes sammen med videolink. Det åpnet med lederens tale hvor hun understreket at partiet skal tilbake til røttene; partiet for vanlige folk og skal kutte skatter og avgifter. Landsmøtet avsluttes lørdag kveld.

I talen kom hun også med et tydelig frieri til Sp og lederen Trygve Slagsvold Vedum.

Sp må forhandle med flere enn Ap

Hun gjorde et poeng av at Sp, ved en eventuell rødgrønn valgseier neste høst, må forhandle ikke bare med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken, men kanskje også med MDG-profil Lan Marie Berg eller Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Fakta Frps landsmøte Frp avholder landsmøte på Gardermoen lørdag. Av smittevernhensyn er det kun sentralstyret, FpU og delegatene fra Viken, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark samt Frp-laget i Spania som fysisk er til stede i landsmøtesalen. Landsmøtet gjennomføres samtidig digitalt på storskjerm på syv ulike steder i landet: Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø. Landsmøtet skal velge partileder og tre medlemmer av sentralstyret. Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av Siv Jensen som leder. Det er ikke ventet noen motkandidater. Valgkomiteen foreslår at de tre nye medlemmene av sentralstyret blir Ketil Solvik-Olsen (Rogaland), Ronny Berg (Finnmark) og Jon Engen-Helgheim (Viken). Landsmøtet skal også vedta flere resolusjoner, men det er ingen programbehandling. Vis mer

Siv Jensen fremholdt at disse partiene har helt andre synspunkter enn Sp i spørsmål om skatter og avgifter, oljenæringens fremtid, ulveforvaltning og bompenger.

Frp-lederen pekte på at Frp og Sp er enige om at avgiftene bør senkes.

– Det er lett å sette ned avgiftene hvis man bare vil. Vi vil! Men det krever et flertall. Spørsmålet er: Vil Høyre, Venstre og KrF? sa Jensen, med et nikk til budsjettforhandlingene som venter i november.

– Trygve, du hører fra meg neste uke, sa Jensen til humring fra salen.

Hun fortsatte med direkte henvisning til Sp-lederen:

– For du får ikke flertall med Jonas. Du må ha med deg MDG som vil avvikle oljeindustrien og øke med pumpeprisen på bensin med 5 kroner. Eller SV som vil frede ulven og som ikke er berømt for å være nøktern med avgifts- og skatteskjerpelser. Eller med kommunistiske Rødt som over natten vil øke skattene med 40 milliarder kroner.

Frp-lederen har også flere ganger tidligere bedt Vedum vurdere å skifte side i politikken, noe Sp-lederen så sent som sist uke kontant avviste.

Vil synliggjøre sprik

– Hvorfor frir du til Vedum gang på gang, når han har sagt nei?

– Det er fordi jeg vil synliggjøre overfor velgerne hvilke dilemmaer han står i. Han reiser rundt med et budskap som for så vidt ikke finnes i Sps programutkast. Og det er et budskap som det ikke er mulig å se for seg at han skal få flertall med de partiene han skal samarbeide med. Bytter han side, er det enklere å få det til, sier Jensen.

Klimapolitikk en gullkalv

Frp-leder Siv Jensen kaller klimapolitikken for regjeringens og venstresidens nye gullkalv.

– Her danses det rundt mens milliarder av skattekroner sløses bort, sier hun.

I sin tale til Frps landsmøte trakk Jensen frem flere eksempler på det hun mener er ukritisk bruk av skattebetalernes penger på klimatiltak.

Hun lovet at Frp i sitt alternative budsjett skal gå igjennom alle klimatiltakene og vurdere de ut fra nytte og om det er en god bruk av skattebetalernes penger.

Blant annet kritiserte hun elektrifiseringen av norsk sokkel, som både regjeringen og venstresiden stiller seg bak. I tillegg også regjeringens foreslått prosjekt for CO2-rensing.

Hun ville etter talen ikke konkretisere nærmere hvilke andre klimaprosjekter Frp kan tenke seg å gå imot.