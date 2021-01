Soldater i gang med koronatesting på Svinesund

Etter å ha fått kyndig opplæring fra sykepleiere, var soldater tirsdag i gang med å koronateste folk som krysset grensen på Svinesund.

Personell fra Hæren på plass for å bidra med testing på Svinesund av personer som er på vei inn i Norge. Det er soldater fra førstegangstjenesten og sanitetssoldater som skal hjelpe til. Soldatene får opplæring fra sykepleiere, så blir de satt på testestasjoner de har ansvar for. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB-Anne Marjatta Gøystdal og Torstein Bøe

19. jan. 2021 21:24 Sist oppdatert 9 minutter siden

Halden kommune har fått forsterkninger fra Forsvaret etter at testing på alle grensepasseringer ble obligatorisk fra mandag.

Sanitetssoldat Pål Eriksen var tirsdag allerede satt i arbeid. Han synes det er både interessant og godt å få hjelpe til.

– Jeg tok ikke mange tester i dag før jeg fikk den første positive testen. Det var litt gøy, men litt skummelt også å se at det kan finnes smitte så nært, sier Eriksen til NTB.

Sanitetssoldat Pål Eriksen har fått opplæring og har allerede avdekket sin første positive test. Han synes det er godt å kunne hjelpe til på grensen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Supermotiverte

Han understreker at han føler seg helt trygg ettersom soldatene er iført skikkelig smittevernutstyr. Han skryter også av opplæringen. Soldatene får også ros tilbake fra sykepleierne Laila Bakkeli og Birgit Favela.

– De har vært supermotiverte! De stiller spørsmål og gleder seg til å komme i gang. Alle er testet, og de har utført test på hverandre. Noen av dem er allerede satt i arbeid, sier sykepleierne.

Noen har vært litt bekymret for at de skal komme til å gjøre folk vondt eller skade dem ved å stikke testpinnen inn i nesa. Men sykepleierne beroliger med at det går bra med god veiledning.

– Vi forbereder dem på at de møter utfordringer. Folk har forskjellige neser, og de reagerer ulikt på testen, sier de.

Laila Bekkeli tar en koronatest på Kenneth Ping Nguyen, som har førstegangstjenesten sin i Garden. Han er blitt sendt til Svinesund for å hjelpe til med å teste personer som kommer inn i landet. Foto: Torstein Bøe / NTB

60 soldater

Alle som krysser grensa, må inn til teststasjonen. Der blir de registrert, får tatt en hurtigtest, og svaret kommer etter 20 minutter.

– Er den positiv, kommer en telefon fra oss. Ellers kan man bare kjøre videre og deretter være i karantene, sier Eriksen.

Forsvaret har sendt 60 sanitetssoldater og soldater fra førstegangstjenesten for å bistå Halden kommune med testingen. Bistanden gjelder i første omgang til 1. februar, men kan bli forlenget.