Trine Skei Grande advarte Venstre mot «maktkamp og renkespill»

I sin siste tale til Venstre som partileder advarte Trine Skei Grande partiet mot skadelig intern strid. Venstres langvarige lederkamp avsluttes denne helgen.

Trine Skei Grande takket for seg som partileder for Venstre på partiets landsmøte på Gardermoen lørdag. Geir Olsen

26. sep. 2020 12:18 Sist oppdatert 11 minutter siden

Hun startet avskjedstalen med å rope ut:

– Nå er dere endelig kvitt meg!

Så la hun til:

– Nei da, dere blir ikke helt kvitt meg med det første. Jeg kommer alltid til å være med på laget. For dette laget, dette partiet, har vært mitt livs store kjærlighet. En kjærlighet som aldri vil brenne ut.

Spøken til Grande rører ved det etterhvert voksende ønsket om fornyelse av toppledelsen i partiet.

Trine Skei Grande har vært leder i Venstre siden 17. april 2010. Før det var hun nestleder like lenge.

Advarte mot renkespill

I talen fremholdt Grande det som sitt livs privilegium å få lede Venstre. Samtidig medgikk hun at det til tider har «gått en kule varmt» internt. Hun ga derfor dette rådet:

– Det vil jeg minne dere alle på, at skal vi bevare takhøyden i partiet vårt, så må vi ta vare på hverandre som mennesker. Vi skal ta de krevende debattene, men vi skal aldri krenke hverandre i kampen. Vi skal brynes mot hverandre i saklig diskusjon, men aldri bryte hverandre ned, sa hun.

– Vi må alltid sette laget først, og vinne diskusjoner med argumenter, ikke maktkamp og renkespill. la hun til.

Budsjettlekkasje: 32 milliarder til jernbane

Det var en rørt Trine Skei Grande som takket for seg som Venstre-leder lørdag formiddag. Geir Olsen

Grande minnet om at SV klarte å løfte budsjettet for jernbanen fra litt under 5 milliarder til over 11 milliarder de åtte årene SV satt i regjering.

– Etter valget i 2013 var det vi i Venstre som overtok den stafettpinnen fra SV, sa hun og røpet følgende om det kommende statsbudsjettet:

– Det er nesten ingen som vet det ennå, men jeg kan nå fortelle dere at i neste års statsbudsjett som regjeringen skal legge frem om noen uker, passerer vi 32 milliarder kroner. Det er en økning på 20 prosent fra saldert budsjett for 2020. Dette beviser at Venstre gjør en forskjell, sa hun.

Hun la til at det er Venstre og ikke KrFs Knut Arild Hareide som skal ha æren for det.

Frykter for rusreformen

Venstre har kjempet frem en rusreform. Hensikten er å gi folk som bruker rusmidler behandling og ikke straff.

– For alle som tror at rusreformen er sikret fordi den står i regjeringsplattformen, kan jeg avsløre at sånn er det ikke. Det blir en kamp på Stortinget for å få flertall, og både Ap, Frp og Sp kan finne på å spenne bein på den, sa Grande.

Hun mente det i så fall ville være en tragedie for alle de rusavhengige.

– Denne rusreformen vil være den viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid, mente hun.

Takket Elvestuen og Breivik



Når helgens landsmøte er over, forsvinner hele ledertrioen. Valgkomiteen har foreslått å vrake begge de sittende nestlederne: Ola Elvestuen og Terje Breivik. De hadde stilt seg til disposisjon for gjenvalg.

– Ola, Terje og jeg har ikke alltid vært enige om alt, men jeg har satt utrolig stor pris på å ha de to ved min side i alle disse årene. Nå har vi rukket å fylle femti år alle tre, og det er på tide å overlate roret til yngre krefter som skal ta oss inn i en ny storhetstid for Venstre. Men Ola, Terje, det skal dere vite, at den enorme jobben dere har gjort, for partiet og for landet, kommer aldri til å bli glemt. Jeg hadde aldri holdt ut i ti år uten dere, sa en rørt Grande.

Så takket hun partiet for tillit og lovord gjennom mange år.

– Takk for meg, avsluttet hun.

Trakk seg overraskende

Grande kastet overraskende kortene i mars. Det skjedde kort tid etter at en enstemmig valgkomité innstilte på at hun skulle gjenvelges. Samtidig ble Sveinung Rotevatn og Abid Raja foreslått som nye nestledere.

Grande har til Aftenposten forklart at hun trakk seg fordi hun var usikker på om de tre ville bli et velfungerende team.

En enstemmig valgkomité utpekte deretter en ny ledertrio med Guri Melby på topp. Hun skal nå lede Venstre med de samme nestlederne som Grande trakk seg fra i mars.

Les også Grande ble overrasket da Ola Elvestuen angrep henne. Torsdag deltar hun i sin siste partilederdebatt.

Melby plasserer seg i midten av Venstre

Melby lanserte sitt kandidatur i et intervju med Aftenposten i august. I intervjuet sa hun at hun ønsker et mer hverdagsorientert Venstre.

Tilhengerne til Melby tegner gjerne et bilde av henne som en pragmatisk og samlende kandidat, plassert et sted mellom ytterpunktene Rotevatn og Raja.

Melby er ganske enig i det.

– Ingen vil være kompromisskandidaten, men jeg vil gjerne være samlende. Jeg mener nok at det er en riktig beskrivelse at jeg står litt mellom dem, både politisk og i personlighet, har hun sagt til Aftenposten.