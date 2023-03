Vedum åpnet opp om at han har MS

TRONDHEIM (Aftenposten): Trygve Slagsvold Vedum startet talen til Senterpartiets landsmøte med å fortelle om en dramatisk telefon fra legen.

Trygve Slagsvold Vedum var personlig i starten av sin landsmøtetale fredag morgen.

17.03.2023 10:25 Oppdatert 17.03.2023 11:10

Senterpartiet har denne helgen landsmøte i Trondheim. Tradisjonen tro startet det med partileders tale. Vedum valgte å starte personlig.

Han fortalte om en fredagskveld våren 2020. Etter en lang uke på Stortinget skulle han spise pizza med døtrene og se på Harry Potter.

Han kjente at han ble dårlig og gikk på badet. Der ble han liggende på gulvet. Kona fikk ringt legen. Ambulansen kom, og han ble lagt inn på sykehuset.

Utover sommeren fikk han flere anfall og ble bekymret.

En dag utpå høsten fikk han en telefon fra legen.

– Jeg har dårlige nyheter til deg. Vi tror du er alvorlig syk, vi tror du har MS, sa legen.

Det fikk han senere bekreftet.

Vedum fortalte at han valgdagen 2021 startet dagen med en ny, grundig MS-undersøkelse. Kvelden ble avsluttet med feiring av et godt Sp-valg.

Vedum sa også at han får medisiner, og de virker veldig godt.

– Takket være fellesskapet har jeg ingen utfordringer med den sykdommen nå. Det er jeg veldig takknemlig for, sa han mot slutten av talen.

Vedum forteller hvorfor han valgte å fortelle om sykdommen:

– Det er flere grunner. Jeg liker å møte folk i mange ulike livssituasjoner. Da får man en mer åpen samtale, og dette er en del av min historie.

– Og så er jeg så heldlig at ting har vært helt stabil i to år. Medisinen virket. Takket være at fellesskapet stiller opp, sier han.

Får ros fra Arnstad og Støre

Etter talen fikk han ros fra en av sine nærmeste medarbeidere, parlamentarisk leder Marit Arnstad.

– Det er modig, for du gjør deg ganske sårbar når du forteller om det. Men jeg tror han har et behov for å være åpen om det, sier hun.

Arnstad sier at det ikke gjør noen forskjell for partiet, annet at hun tror det er en lettelse for Vedum å være åpen om det.

– Partiet forholder seg til en partileder som er frisk, og fullt i stand til å gå inn i arbeidet med liv og lyst, sier hun.

Arnstad forteller at det var vanskeligst for de rundt Vedum i 2020.

– Jeg skal innrømme at det var en krevende periode den våren og sommeren, før vi visste hvilken behandling Trygve skulle få. Også fordi at han da merket mer til sykdommen. Han merker ikke noe til den nå, sier hun.

Også statsminister Jonas Gahr Støre roser sin finansminister.

Til NTB sier han at det gjorde sterkt inntrykk på ham da han fikk vite om sykdommen.

– Jeg vil berømme Trygve for å stå fram og være åpen om en alvorlig sykdom.

– Jeg er glad for at han får god hjelp, og at sykdommen har stabilisert seg, sier Støre.

Vedum brukte fortellingen til å si hva han mener styrken med det norske velferdssamfunnet, nemlig at fellesskapet stiller opp når enkeltmennesker kommer i vanskelige situasjoner.

Han gikk videre til å forsvare skatteøkningene regjeringen har innført og som det har vært mye debatt om. Han mener det er nødvendig for at velferdsstaten skal kunne stille opp for dem som trenger det.

Ble møtt av protest

Sp-folket startet dagen med å få en protest i fleisen.

Utenfor hotellet hadde det møtt opp godt over hundre demonstranter.

De protesterer mot det de mener er løftebrudd fra Senterpartiet og Vedum i regjering.

Det er spesielt lakseskatten fra regjeringen de reagerer på. Demonstrantene mener at den i realiteten tapper kysten og Distrikts-Norge for penger. Derfor reagerer de også ekstra sterkt på at Senterpartiet har gått inn for det i regjering.

Vedum og Senterpartiet ble anklaget for løftebrudd fra det budskapet de fremførte i valgkampen.

I talen tok Vedum regjeringens omstridte skattegrep i forsvar.

Han sa at det er bra at det er mulig å bli rik på havbruk i Norge, men at om 5–10 år kommer det til å være bred enighet om at det var rett å innføre også den skatten.