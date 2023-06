Oslo Unge Høyre ut mot egen ordførerkandidat: – Uaktuelt å samarbeide med INp

Ordførerkandidat Anne Lindboe sa at Industri- og næringspartiet «absolutt» er et parti Høyre kan samarbeide med i Oslo. – Absolutt ikke, sier hennes eget ungdomsparti.

Leder i Oslo Unge Høyre Elisabeth Tangen.

16.06.2023 18:15 Oppdatert 16.06.2023 18:28

Nykommeren Industri- og Næringspartiet (INp) kan havne på vippen i Oslo-politikken etter valget til høsten. Det viste Norstats siste Oslo-måling for Aftenposten denne uken.

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe sa til Aftenposten onsdag at hun var positiv til å samarbeide med partiet.

– INp er absolutt et parti som vi kan samarbeide med. De er opptatt av gode rammevilkår for næringslivet, og der er vi helt på linje. Så helt klart, sa Lindboe.

– Uaktuelt

Det får Oslo Unge Høyre til å se rødt.

– For meg og Oslo Unge Høyre er det absolutt ikke greit, sier Elisabeth Tangen, som er leder i Oslo Unge Høyre.

I sitt partiprogram skriver INp blant annet at de ikke vil ta stilling til om klimaendringene er menneskeskapte, og at de vil melde Norge ut av Parisavtalen ParisavtalenParisavtalen er en juridisk bindende internasjonal klimaavtale. Målet er å kutte globale utslipp så raskt som mulig. og EØS-avtalen. I Oslo er partiet mot karbonfangst- og lagringsanlegget på Klemetsrud og dagens sykkelsatsingen. De vil også ta tilbake parkeringsplasser som er blitt fjernet i sentrum. Dette er helt motsatt av hva Oslo Høyre ønsker.

– Vi kan ikke gå til valg sammen med noen som ikke tror på klimaendringene, og som selv i dagens situasjon vil samarbeide mindre med Europa, sier Tangen.

Tangen gjør det klart at ungdomspartiet ikke kommer til å drive valgkamp for et samarbeid med INp.

– Jeg tror ikke noen har meldt seg inn hos oss, eller har lyst til å ta skoledebatter, stå på stands og banke på dører for det, sier hun.

Oslo Høyres toppkandidater Eirik Lae Solberg og Anne Lindboe. Det ble bråk etter at Lindboe onsdag uttalte at hun var positiv til samarbeid med Industri- og næringspartiet.

Rykket ut på Facebook

Etter det Aftenposten kjenner til, skal uttalelsen til Lindboe ha skapt reaksjoner internt i Høyre.

I en post på Facebook torsdag ettermiddag rykket byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og Anne Lindboe ut med et felles innlegg hvor de nå sier at det er uaktuelt å samarbeide om en politisk plattform med INp.

«Når man leser INps program, er det klart at avstanden mellom Høyre og INp i klima- og miljøpolitikken er så stor at et samarbeid om en politisk plattform er uaktuelt. Det gjelder selv om både Høyre og INp er opptatt av bedre økonomisk styring og vil forbedre rammevilkårene for næringslivet», skriver de.

Tangen mener Oslo Høyre heller ikke kan inngå noen budsjettavtale med partiet.

– Det er uaktuelt å ha en budsjettavtale med et parti som det ikke virker som greier å sette grenser for hva man skal bruke penger på, sier Oslo Unge Høyre-lederen.

Hun ramser opp INps løfter i programmet om blant annet høyere pensjoner, makspris på strøm og gratis kollektivtransport for enkelte grupper.

– Men hvis det er INp som står mellom dere og det å få et byrådsskifte, hva bør Oslo Høyre gjøre da?

– Jeg mener at vi skal gå til valg på å drive med god politikk, ikke for å få makt eller titler. Når Anne åpner for å samarbeide med et parti som er så annerledes enn oss på våre aller viktigste saker, så blir det ganske useriøst, sier Tangen.

Mente enkeltsaker

Lindboe sier i en kommentar at Unge Høyre har misforstått henne, men at hun forstår hvorfor, og at hun derfor har lagt ut en presisering på Facebook.

– Jeg er glad for å få denne anledningen til å presisere hva jeg mente. Det er selvsagt er helt uaktuelt for Høyre å ha en politisk plattform sammen med INp. Vi står altfor langt fra hverandre i klima- og miljøpolitikken. Men det som var poenget mitt, er at vi i dag samarbeider med alle partier som sitter i bystyret i enkeltsaker, til og med Rødt. Jeg skulle ha presisert i intervjuet at jeg mente i enkeltsaker, sier Lindboe.

– Høyre har veldig store ambisjoner for klima- og miljøpolitikken i Oslo. Vi vil redusere klimagassutslippene, blant annet ved å motivere til å gå og sykle og reise kollektivt, og legge til rette for mer sirkulærøkonomi og friskmelde Oslofjorden, legger hun til.