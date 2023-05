Debatten om strømprisene gnistrer i Ap. Bak lukkede dører jobbes det med et kompromiss.

05.05.2023 05:56 Oppdatert 05.05.2023 06:55

– Dette er et politisk verksted. Her diskuterer vi problemer, og her løser vi problemer.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og olje- og energiminister Terje Aasland er nøkkelfigurer for å samle Arbeiderpartiets landsmøte i debatten om energi og strømpriser.