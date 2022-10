Hardt ut mot Oslo Frp etter eksklusjon. Vil ikke delta på møter i eget fylkesstyre.

Oslo Frps listetopp Christian Tybring-Gjedde mener Oslo Frp er på ville veier etter eksklusjonen av partiveteran Tone Ims Larssen. Han forteller at han i lang tid har avstått fra å delta på styremøtene i fylkeslaget.

Christian Tybring-Gjedde er Oslo Frps eneste stortingsrepresentant. Nå tar han et oppgjør med sitt eget lokallag.

Onsdag ble det kjent at fylkesstyret har valgt å ta medlemskapet fra partiveteran Tone Ims Larssen i seks måneder etter uttalelser hun har kommet med til Nettavisen og Aftenposten.

– At Tone blir ekskludert, er sjofelt mot henne, og det er samtidig en fallitterklæring. Tone har vært en viktig bidragsyter til Oslo Frp i mange år. Hun har vist politisk engasjement og vært aktiv i en rekke lokale saker. Beslutningen er derfor historieløs og et uttrykk for manglende empati og politisk gangsyn, sier Tybring-Gjedde til Aftenposten.