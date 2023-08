Stoltenberg freder egen stabssjef etter Ukraina-brøleren

Stabssjef i Nato, Stien Jenssen, åpnet opp for at Ukraina kan få Nato-medlemskap i bytte mot å gi territorium til Russland, og slik få en slutt på krigen. Det ble det bråk av. Tabben får ingen konsekvenser for Jenssen.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg ankom Arendalsuka torsdag, ett døgn etter at hans stabssjef Stian Jenssen (t.h.) sjokkerte store deler av verden med å åpne opp for Ukrainsk Nato-medlemskap i bytte mot avgivelse av territorium til Russland. Vis mer

Publisert: 17.08.2023

Ukraina reagerte kraftig på Stian Jenssens utspill onsdag. De kalte stabssjefens forslag uakseptabelt. I Russland ble det tolket som at Vesten ikke står så stødig bak Ukraina som man gir inntrykk av.

Torsdag ble Natos generalsekretær Jens Stoltenberg intervjuet av Harald Stanghelle som en del av programmet under Arendalsuka.

Etter intervjuet møtte Aftenposten Jens Stoltenberg:

– Får Stian Jenssens uttalelser om å bytte land mot Nato-medlemskap noen konsekvenser for ham?

– Du, Stian Jenssen er en strålende medarbeider, sa en smilende Stoltenberg, og viste at han var ferdigsnakket om den saken.

I ettertid har Stian Jenssen innrømmet at han skulle ha formulert seg på en annen måte.

Tidligere, under Stanghelles intervju, hadde han avvist at Jenssen uttalelse var noen «prøveballong» fra Nato. Han slo fast at Natos holdning overfor Ukraina er uendret. Og at kun Ukraina avgjør når forutsetningene for forhandlinger er til stede.

Aftenposten spurte Stoltenberg om han mener den ukrainske motoffensiven har vært mindre fremgangsrik enn han hadde håpet på.

– Og hvilke konsekvenser trekker du eventuelt av det?

– Ja, ukrainerne har selv at de hadde ventet en raskere fremrykning. Likevel er det imponerende det de har oppnådd. Husk de i sommer har beveget seg inn i områder som har vært massivt minelagt, og likevel hatt fremgang.

Stien Jenssen var tilhører da hans sjef, Jens Stoltenberg, ble intervjuet under Arendalsuka torsdag av Harald Stanghelle. Vis mer

– Får det noen konsekvenser for Natos støtte fremover?

– Vi skal støtte Ukraina i gode og dårlige dager. Nå har ikke resultatene vært så gode som de hadde håpet på, men det går fremover og vi skal fortsette å støtte dem.

– Har våpenleveransene fra Vesten vært for lite og for sent, Stoltenberg?

– Det har vært en massiv militær støtte med stadig mer moderne våpen. Tunge panservogner, mineryddingskjøretøy, langtrekkende raketter, de nye britiske Storm Shadow-rakettene er effektive. Men like viktig: Vi må opprettholde slagkraften på systemer som allerede er viktige med mer ammunisjon, drivstoff og vedlikehold.