Dette er det viktigste som skjer på klimatoppmøtet i Egypt

Søndag gikk klimatoppmøtet av stabelen. Fattige land forventer at rike land åpner lommeboken for å håndtere klimakrisen.

Nesten 200 nasjoner er representert på klimatoppmøtet som åpnet i Egypt søndag. Et viktig tema blir å støtte land som opplever store tap på grunn av klimaendringene.

25 minutter siden

I 1992 ble en rekke land enige om en klimakonvensjon. Siden da har nesten alle verdens land blitt med i FN-avtalen. Landene er blitt enige om å jobbe for å begrense de globale utslippene av klimagasser.

Og hvert år møtes landene til et stort toppmøte for å forhandle videre på avtalen. I år møtes de i Sharm el Sheik i Egypt. Søndag gikk møtet av stabelen.

Toppmøtet åpnet med en advarsel FN-sjef António Guterres: planeten vår sender et oss nødsignal. Han beskriver situasjonen som et «klimakaos» arrow-outward-link . Bakgrunnen er en rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), som ble lagt frem under åpningen.

Den slår fast at de siste åtte årene har vært de varmeste som er målt noensinne. Verden er 1,5 grader varmere nå enn i 1850–1900.

De neste to ukene skal over 120 statsledere diskutere løsninger på klimaendringene. President for klimatoppmøtet, Egypts utenriksminister Sameh Shoukry, oppfordrer dem til ikke å la energi- og matkrise stå i veien.

Hva kan vi egentlig forvente av møtet?

Norge med styrket klimamål

Mye har skjedd siden klimatoppmøtet i Glasgow i fjor. Krig i Ukraina, energikrise i Europa og skjelvende økonomier. Men klimaet tar ikke pause når verden står i krise. I sommer sto varmerekordene i kø. Flomkatastrofen i Pakistan viste hvor sårbare land er for styrtregn.

Den ferske rapporten fra WMO kommer også med noen slående funn:

2022 ligger an til å bli det femte eller sjette varmeste året som noensinne er registrert.

Havnivåstigningen det siste tiåret var det dobbelte av hva den var på 1990-tallet. Siden januar 2020 har den økt med enda høyere hastighet.

Isbreene i de europeiske alpene har smeltet rekordmye. Tre til fire meter istykkelse har gått tapt.

Det er de alvorlige konsekvensene av klimaendringene som gjør at Norge tar med seg et styrket klimamål i kofferten til Egypt. Norge har meldt inn i avtalen at vi skal kutte klimagassutslippene med 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2030.

Det er ikke bare klimautslipp som blir viktig på klimatoppmøtet. Det er mange forhandlinger om tekniske regler, prosedyrer og rapporteringer. Men penger er også viktig.

Dette er forventet å bli tre hovedtemaer under årets møte:

1. Hvordan betale for tap og skade?

Et sentralt tema blir hvilket system man skal lage for utbetaling for å håndtere «tap og skade». I noen land vil det være så store klimaendringer at man ikke klarer å tilpasse seg disse. Dette kan for eksempel være endringer som har skjedd over lang tid, som havstigning. Det kan også være endringer som kommer fort, som flom og hetebølger.

Det er fattige land som får kjenne på de verste konsekvensene av klimakrisen. Samtidig har disse landene bidratt minst til klimagassutslipp. En viktig sak under årets klimamøte, er å finne ut hvordan man skal finansiere støtte for de landene som opplever denne typen tap og skade.

Landene er enige om at det trengs pengestøtte til land som opplever dette, men er uenige om hvordan det skal løses.

Norges forhandlingsdelegasjon mener for eksempel at man ikke kan gi penger direkte til land. De vil at støtten skal gå til organisasjoner som allerede jobber med å håndtere klimakatastrofene når de inntreffer.

Flere enn 120 stats- og regjeringssjefer ventes å delta på klimatoppmøtet i Egypt. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er én av dem som skal være til stede i åpningsfasen mandag og tirsdag.

2. Penger til klimatilpassing

Det er også en forventning om at det må komme mer penger som kan gå til klimatilpasning. På klimatoppmøtet i fjor ble det bestemt at rike lands bidrag til klimatilpasning skal passere 100 milliarder dollar i året. Dette har ikke skjedd ennå.

Selv om klimakonvensjonen jobber for å unngå farlige klimaendringer, vil de komme. Land må gjøre omstillinger som gjør at man bedre kan takle disse. Eksempler på tilpasning er å sikre seg at viktig infrastruktur tåler mer nedbør og vind, sikre matsikkerhet og forebygge flom.

I fjor lovte Støre at den samlede klimafinansieringen fra Norge til utviklingsland skal dobles fra 7 mrd. kroner i 2020 til 14 milliarder kroner i 2026. Norge har ikke sagt noe om de kommer til å øke sitt bidrag ytterligere.

3. Å holde på 1,5 graders-målet

I Parisavtalen er den sentrale formuleringen at den globale oppvarmingen skal holdes under 2 grader, og helst sett nærmere 1,5 grader. I Glasgow i fjor ble det bestemt at målsetningen skal være 1,5 grader.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) har i forkant av toppmøtet i år sagt at det er viktig at dette blir opprettholdt.

I tillegg blir det viktig at landene leverer planverk for hvordan de skal nå sine innmeldte mål, som igjen skal bidra til at man holder temperaturen nede.

Likevel er det med dagens innsats ikke nok. En ny rapport fra FN viser at vi med dagens politikk styrer mot en temperaturøkning på 2,5 grader.