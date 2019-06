Onsdag har Frp innkalt til landsstyremøte der bompengesaken skal diskuteres. Flere i partiet har signalisert at om det ikke fremkommer tilfredsstillende, konkrete løsninger, er de villige til å gå ut av regjeringen.

Men statsminister Erna Solberg (H) gjentar tirsdag overfor NTB at regjeringens bompengepolitikk står fast, som også Venstre-nestleder Ola Elvestuen sa i går.

Venstre nekter å gi en ny bompengeseier til Frp nå.

Venstre: – En kan ikke få i pose og sekk

På landsmøtet i mai fikk Carl I. Hagen flertall for et forslag om å bruke 100 milliarder oljekroner på å slette all gjeld til ferdigstilte og planlagte bomstasjoner.

Han har tirsdag skrevet et innlegg i Aftenposten der han argumenterer for at dette har Norge råd til.

– Dersom Frp ikke får gjennomslag for vedtaket på landsmøtet, bør partiet da fortsette i regjeringen?

– Ja, dersom alternativet er verre, sier en ordknapp Hagen.

Lise Åserud / NTB scanpix

I sitt innlegg konkluderer Hagen: «Frps landsmøte vedtok en fornuftig resolusjon som bør følges opp av et våkent og oppegående storting!»

– Betyr det at du mener Frps stortingsgruppe bør fremme et slikt forslag i Stortinget?

– Ikke nødvendigvis, det avhenger av resultatet av de forhandlingene som Siv Jensen nå fører. De andre partiene kan innse at vårt forslag er fornuftig, sier Hagen.

For Venstre er det uaktuelt å på noen måte gå med på at Frp skal få lov til å fremme dette som et eget forslag i Stortinget, slik flere på Frp-grasroten nå ønsker.

– Det er gode grunner til at regjeringspartiene ikke fremmer egne forslag i Stortinget, sier Sveinung Rotevatn, som er statssekretær for Venstre i Klima- og miljødepartementet til Aftenposten.

– En kan ikke få i pose og sekk. Vi har en omforent regjeringsplattform, som balanserer interessene til de ulike regjeringspartiene. Man kan ikke både få gjennomslag i regjeringsplattformen og søke gjennomslag i Stortinget som et opposisjonsparti.

Venstre truer med å slå seg sammen med opposisjonen

– Selv om forslagene er av typen markeringssaker som garantert blir nedstemt i Stortinget?

– Ja, for det vet man jo ikke før sakene blir stemt over i Stortinget. Dessuten er det et prinsipp om likhet i regjeringen: De ulike regjeringspartiene har de samme rettighetene og pliktene. Så dersom et regjeringsparti skal kunne fremme løse forslag i Stortinget, er det ingenting i veien for at Venstre skal kunne gjøre det samme. Og det er ikke sikkert at det er i Frps interesse, for å si det slik.

– Ja, dere kan kanskje få flertall for litt av hvert med opposisjonen?

– Vel, Venstre er et sentrumsparti. Og dersom Frp fremmer egne forslag, er det ingenting i veien for at vi skal kunne gjøre det samme, sier Rotevatn.

Venstre har langt flere saker til felles med opposisjonen og partiets forslag vil derfor kunne få flertall. Dersom en regjering blir nedstemt i en svært viktig sak, er det ikke uvanlig at den går av.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Vil fremskynde tiltak i regjeringsplattformen

Statsminister Erna Solberg påpeker at Frp var meget fornøyde med bomgjennomslagene i regjeringsplattformen.

– Da vi vedtok plattformen, var Frp veldig fornøyd med gjennomslaget sitt, og det har ikke endret seg siden den gangen, sier Solberg til NTB.

Nettopp saker som Frp allerede har fått gjennomslag for i Granavolden-plattformen, kan være løsningen, ifølge flere i Frp. Også flere regjeringskilder bekrefter overfor Aftenposten at dette er en mulig løsning. Åshild Bruun-Gundersen, som er representant for stortingsgruppen i landsstyret til Frp, vil få fart på disse tiltakene som en mulig løsning.

– Vi har allerede bra gjennomslag i regjeringsplattformen. Vi er utålmodige for å iverksette disse, sier hun og peker på følgende tre gjennomslag:

Doble tilskuddene for nedbetaling av bomgjeld

Kostnadsbesparing på veiutbygging skal komme bilistene til gode

Innføre skattefradrag for bompengeutgifter

Fakta: Bompenger i Granavolden-erklæringen I regjeringsplattformen er Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om følgende når det gjelder bompenger: Å fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene.

Å redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i neste Nasjonal transportplan (NTP).

Å redusere takster i eksisterende bomprosjekter ved å doble bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning.

At bompengeandelen i nye prosjekter skal ligge fast eller krympes når kostnadene ved prosjektet reduseres.

Å innføre fradrag for bompengeutgifter.

Å sikre at utenlandske vogntog betaler bompenger og andre avgifter.

Staten skal bidra med 50 prosent av finansieringen av store kollektivprosjekter i de største byene, samt økt satsing på bymiljøavtaler og byvekstavtaler. Målet er at all vekst i persontrafikken i byene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. X

Stortingsrepresentant og landsstyremedlem, Kari Kjønaas Kjos, vet ikke hva partileder Siv Jensen vil presentere på møtet, men tilslutter seg en fremskynding av gjennomslagene partiet allerede har fått, som en mulig løsning.

– Vi har fått gjennomslag i Granavolden-plattformen for å se på et skattefradrag for bompenger. Det vil ha en god betydning for dem med dårligst råd. Å få fortgang i det arbeidet kan være en mulig løsning, sier Kjos.

Kjos mener det blir helt avgjørende hva partilederen presenterer i møtet.

– Det blir spennende å se om Siv klarer å lande dette. Hun har en god evne til å samle partiet. Men jeg føler det er mer uro nå enn det har vært tidligere, sier Kjos.