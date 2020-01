Derfor vekker kulturminister Abid Raja så mye engasjement

Raja vekker engasjement i alle leirer, og statsminister Erna Solberg kom også inn på Rajas energinivå da hun presentert ham som kultur- og idrettsminister.

– Jeg har sagt til han at jobben som minister er å stå og heie og ikke delta i alle øvelsene, som jeg vet han fort ville hatt en tendens til å gjøre, sa Solberg under sine pressekonferanse torsdag.

Advokaten, muslimen, trebarnsfaren og Venstre-politikeren med pakistansk bakgrunn og fargerike klær vekker engasjement over alt.

Knapt noen har gjennomført en klassereise som Raja, fra tøff oppvekst med opphold på barnevernsinstitusjon til han i dag tok sete som kulturminister ved Kongens bord.

I høst tente han en brann i regjeringsleiren da han anklaget regjeringspartneren Frp for å spre «brun propaganda», og skrev en lang kronikk direkte til statsminister Erna Solberg i Aftenposten:

«Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk», åpnet han.

Raja snakker så mye, høyt og fengende at Venstre ifølge VGs satirespalte la lydanlegg ut på billigsalg fordi «uansett hva du putter inn, kommer det Raja ut».

Politisk er han en liberaler og representant for verdier som integrering, toleranse og humanisme.

Klar til å bli partileder

Raja legger ikke skjul på ambisjoner og heller ikke bånd på egne meninger. Som når han «stiller seg til disposisjon» for partiet – som betyr at han er klar til å ta over som partileder.

Det har mer enn én gang ført til tilbaketrekking og beklagelse. Som da han beklaget bruken av uttrykket «brun propaganda» og sa at han ikke visste at fargen kobles til nazistiske stormtropper.

Hans bakgrunn og personlighet skaper både hyllest og hat. Familien bor på hemmelig adresse, og sosiale medier formidler trusler og metervis med sjikane.

I høst dukket kommentarer som at han fortjener «en kule midt i pannen», opp i høyreorienterte sosiale medier.

I intervjuer har han åpent fortalt om en konfliktfylt oppvekst som også førte til at han en periode ble tatt hånd om av barnevernet. Her møtte han ungdom på skråplanet og gjorde seg alvorlige erfaringer.

Ranet en mann

Blant annet var han med på å rane en mann:

«Vi fikk ingen oppfølging. Det er en ekstrem situasjon når en ungdom som aldri har gjort noe kriminelt, ender opp med å forsøke å rane en person etter to uker hos Barnevernet», sa han i et intervju med NRK.

Raja og kona Nadia Ansar opplevde også moralpolitiet i innvandrermiljøet. De møttes i studietiden og måtte holde kjærligheten sin skjult.

Studentøkonomien og negativ sosial kontroll fra det norskpakistanske miljøet tvang det unge paret til å møtes innerst på Burger King på Majorstuen, har de fortalt Universitas.

Dagens utnevnelse gir også Trine Skei Grande gode muligheter til å sikre seg gjenvalg som partileder.

Begge utfordrerne – Raja og påtroppende klimaminister Sveinung Rotevatn – har fått opprykk og sete rundt Kongens bord.

Derfra er det langt vanskeligere å drive valgkamp for å kaste partilederen.

Fakta: Muslim og advokat Abid Qayyum Raja (44) er norsk advokat og stortingspolitiker for Venstre. Han har sittet innvalgt på Stortinget for Akershus Venstre siden 2013. I denne perioden er han Stortingets 5. visepresident, og han sitter i både finans- og utenriks- og forsvarskomiteen. Han er gift med Nadia Ansar og har to døtre og en sønn.

– Hopper og spretter hit og dit

Nå får Raja ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Som statsråd i en mindretallsregjering er han avhengig av å sikre flertall med ett eller flere opposisjonspartier. Det krever mer innestemme og diplomati enn hans karriere frem til nå har vært preget av.

Raja har en forhistorie som gjør mange ser med en viss spenning på statsråd Raja. Spesielt i Frp er tilliten lav blant flere.

– Jeg tror alle partier har sett problemer med å samarbeide med en fyr som hopper og spretter hit og dit hele tiden, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim.

På Venstres grasrot i distriktene og i Nord-Norge er Abid Raja derimot meget populær, og av mange sett på som en redningsmann for partiet som ligger langt under sperregrensen på de siste meningsmålingene.

Venstres helsepolitiske talsmann, Carl-Erik Grimstad, står nær Raja og berømmer hans kvaliteter:

– Både som teambygger og som faglig sterk politiker. Jeg tror både Helgheim og andre vil bli overrasket over å se den siden ved ham hvis den får anledning til å komme til uttrykk, sier Grimstad.

– Kan ikke stole på ham

Høyre-politikere har også – anonymt – uttrykt sterk skepsis til Raja og påpekt at han ofte skifter standpunkt.

Han har for eksempel gått fra en svært avvisende holdning til å hjelpe hjem IS-mødre – og til nå nylig å ta til orde for at Norge bør hjelpe hjem alle.

Men det er først og fremst i eget parti konfliktene har utspilt seg, også for åpen scene. Konflikten mellom Skei Grande og Raja eksploderte i november 2018. Bakgrunnen var uklarhet om Venstre støttet kutt i støtten til kontroversielle Human Rights Service. Raja sa ja. Regjeringen sa nei. Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) ringte til Grande for å få avklaring.

Uten å vite at høyttaleren sto på, og at Raja satt ved siden av Asheim, fyrte Skei Grande løs mot partifellen.

– Du kan ikke stole på noe av det han sier, sa Venstre-lederen om Raja. Hun beskyldte ham også for å lyve og undergrave budsjettprosessen og partiet.

– Han er ute etter å ta meg, fulgte hun opp med ifølge Dagbladet.

Venstre-profilen ble sykmeldt etter Grandes utskjelling.

– Det er et forbedringspotensial på kommunikasjon om hvordan saker er blitt forvaltet på ulike nivåer. Jeg og Grande er enige om at kommunikasjonen skal forbedres, oppsummerte Raja i et diplomatisk øyeblikk.

Raja ville reversere borgerlig brillekutt

Han beskyldes også for solospill. Irritasjonen var svært stor i de andre borgerlige partiene da Abid Raja rett etter at statsbudsjettet var lagt frem i oktober, engasjerte seg sterkt i den såkalte brillesaken.

Han oppsøkte en familie med et barn som hadde hatt store utgifter til briller, og ga signaler om at regjeringens kuttforslag burde reverseres.

– Deres historie gjør inntrykk, og jeg håper den vil berøre alle i de andre regjeringspartiene også, sa han som finanspolitisk talsperson for Venstre. Han ga uttrykk for at det også var holdningen i de andre regjeringspartiene.

– Det er jo typisk at Abid Raja går ut med dette uten å prate med oss andre. Det kan virke som om medieoppslaget er viktigere enn saken, svarte Frps Erlend Wiborg irritert tilbake.