I siste episode av podkasten «Stortingsrestauranten», som lages av tre stortingsrepresentanter i Høyre; Henrik Asheim, Tina Bru og Peter Christian Frølich, får Frp passet påskrevet.

De tre gir uttrykk for stor frustrasjon over Frps og Siv Jensens reaksjonen etter at regjeringen hjalp en IS-kvinne med sykt barn hjem til Norge. Episoden heter «begeret er fullt».

– Nå har vi sikkert snakket for fritt for kommunikasjonsavdelingen i Høyre, avslutter de etter indirekte å ha fremstilt Frp som både sutrete og som en tenåring.

Tonen i podkasten er til dels småironisk. Aftenposten har bedt Asheim om intervju om noe av det som kommer frem, men han viser bare til podkasten.

Høyre er tenåringsmor

– Jeg tror Høyre føler seg som en tenåringsmor som rydder og vasker og sender melding; hvor blir det av deg, sier Asheim, som legger til at han «vet hvem som får bøtta når noe går galt.»

– Det er mamma, sier han.

Etter litt raljering om tenåringer som beskylder moren for ikke «forstå noen ting», poengterer Asheim følgende:

– Det er ikke for å si at Frp er en tenåring, og at vi er voksne – overhodet ikke – men det ser nok veldig forskjellig ut på den siden og på vår side.

Kritiserer Frp for partitaktikk

De tre Høyre-politikerne gir tydelig uttrykk for at spørsmålet om å hente hjem moren til de to barna, har vært et svært vanskelig dilemma. De gir alle trykk for at de helst så at bare barna ble hjulpet hjem og ikke moren, men sier det var umulig og antyder at det kunne stå om livet til en fem år gammel gutt.

– Si at dette koster oss veldig dyrt, ved at regjeringen ryker. Ok. Noen spørsmål er viktigere enn det, sier Tina Bru i podkasten.

Asheim kritiserer Frp for i kjølvannen av denne vanskelige beslutningen «plutselig» å komme med et budskap om at «regjeringen er grå, og at vi skal ha en kravliste og det ene og det andre.»

– Det er en veldig alvorlig tilbakemelding fra en regjeringspartner å si at slik det er nå, er det ikke verdt å sitte i regjering, sier han.

Frølich gir uttrykk for at det da begynner å dreie seg om partitaktikk fra Frps side.

– Det lukter rett og slett spill, sier han. Han gir uttrykk for at han «tror Siv Jensen virkelig tror at dette kan ryke» og at landsstyret må overbevises, og at eneste måte å gjøre det på, er å utforme en slik liste med krav til nye gjennomslag for partiet.

Antyder at Frp sutrer

Frølich gjør et poeng av at det er de partiene som krangler mest i regjeringen, som får de blankeste seierne, uten at de klarer å omsette disse seierne i flere velgere.

– Og så skylder de på Høyre og Erna, sier han.

– Unnskyld meg, men når har vi vært ute og sutret over at vi ikke har fått gjennomslag for ting? spør Tina Bru.

Alle tre gir uttrykk for at det ble litt frustrasjon i Høyre da Siv Jensen gikk ut og direkte utfordret Høyre og Erna Solberg. Frp-lederen sa i forbindelse med gruppemøtet onsdag at Frp ville definere noen tydelige krav og at det deretter var opp til Erna Solberg og Høyre om de ville ta det på alvor eller ikke.

Asheim sier rett ut at han «virkelig» synes det var urimelig.