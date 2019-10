Trine Skei Grande gir seg ikke, vil fortsette som Venstre-leder

Søndag ga Trine Skei Grande endelig beskjed til Venstres valgkomité: Hun vil ta gjenvalg som Venstre-leder på Venstres landsmøte i april neste år.

Skei Grande sa allerede i februar at hun ikke ville kaste inn håndkleet. Likevel har det vært knyttet stor spenning til hva hun ville si til valgkomiteen nå.

Svarfristen som ble satt var søndag 20. oktober kl. 23.59.

Etter dårlige målinger over lang tid og et kommunevalg som ga en oppslutning på bare 3.9 prosent, har flere sentrale Venstre-folk gitt uttrykk for at det må komme endringer i partiets ledelse. Men det er betydelig uenighet om hvem som skal få avløsning og hvor mange.

Flere har de siste ukene vært klare på at de vil at Skei Grande skal gå av, og ikke bare de to nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik.

Sammen med hele dagens sentralstyre ga Skei Grande søndag ettermiddag beskjed til valgkomiteen om at hun «stiller seg til disposisjon».

Det betyr at også dagens to nestledere, Ola Elvestuen og Terje Breivik, har gitt valgkomiteen samme beskjed.

– Vil ikke ha dialog med mediene

I en pressemelding fra Venstre sentralt søndag ettermiddag heter det følgende:

«Venstres leder Trine Skei Grande har tidligere meddelt at hun ønsker å fortsette som leder. Det har hun også meldt til valgkomiteens leder.

Et samlet sentralstyre bestående av Ola Elvestuen (Oslo), Terje Breivik (Hordaland), Petter Toldnæs (Agder), Ida Johnsen (Nordland), Guri Melby (Oslo), Solveig Schytz (Akershus), Sveinung Rotevatn (Sogn og Fjordane) har meldt til valgkomiteen at de stiller seg til disposisjon.

Sentralstyret sier i en samlet uttalelse at de har svært stor tillit til leder Per A Torbjørnsen og valgkomiteen. Nå er det viktig at valgkomiteen får satt i gang arbeidet med intervjuer og samtaler for å sette sammen en innstilling til nytt sentralstyre og landsstyre som kan presenteres i god tid før landsmøtet 2020. Dagens medlemmer av sentralstyret kommer derfor til å ha all dialog utover at de stiller seg til disposisjon, direkte med valgkomiteen og ikke via media.»

Skei Grande har vært partileder i ti år. Ola Elvestuen og Terje Breivik har vært nestledere i henholdsvis 12 og 8 år.

Valgkomiteens innstilling kommer i mars

Valgkomiteen møtes først neste fredag i forkant av Venstres landskonferanse for partiets lokalpolitikere på Fornebu. Komiteens innstilling blir ikke klar før 6. mars.

Unge Venstre og Venstrekvinnelaget har gitt beskjed om at de ønsker å byttet ut Grande med statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn. De vil også ha stortingsrepresentant Guri Melby som første nestleder.

Flere har også tatt til orde for at stortingsrepresentant Abid Raja må inn i partiledelsen.

Mange mener også Venstres distriktsprofil er for dårlig og foreslår Venstres populære ordfører i nye Stad kommune, Alfred Bjørlo, inn partiledelsen.