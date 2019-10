Hvis det ikke oppstår problemer det første driftsdøgnet, kan utenlandske togselskaper få henholdsvis 30 millioner og 40 millioner kroner i bonus fra staten.

Dette meldte NRK onsdag morgen. Den 15. desember overtar Go-Ahead Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen fra Vy. Også svenske SJ, som har vunnet konkurransen om Nordlandsbanen, Dovrebanen og flere strekninger i Midt-Norge, vil få millionbonus om alt går på skinner når de setter i gang.

Flere samferdselspolitikere, som SVs Arne Nævra, var raskt ute med kritikk av ordningen.

– Det kan virke som om regjeringen har lagt inn bonus for at det ikke skal bli bråstopp ved overgang fra Vy til de utenlandske selskapene. Regjeringen vil at dette skal være en suksess fra dag en, sa Nævra.

Men Aftenposten får bekreftet fra Jernbanedirektoratet at Vy ville fått nøyaktig den samme bonusen som Go-Ahead og SJ, om det var dem som hadde vunnet konkurransene om det som kalles Pakke 1 Sør og Pakke 2 Nord.

– Naturligvis ville Vy fått det samme, sier Svein Horrisland, som hadde ansvar som direktør i Jernbanedirektoratet da konkurransen om Pakke 1 Sør ble gjennomført.

– Stortinget fikk informasjonen

Ifølge Hans Henrik Henriksen, som i dag er direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, fremkommer avtalen om bonuser både i grunnlaget for anbudskonkurransene for jernbanen, og i kontraktene som er lagt ut etter at vinnerne av Pakke 1 Sør og Pakke 2 Nord er kåret.

– Derfor kom også denne nyhetssaken overraskende på meg, sier Henriksen til Aftenposten.

Konkurransegrunnlaget for Pakke 1 Sør og Pakke 2 Nord har i utgangspunktet ikke vært offentlig. Men det har vært mulig å be om innsyn, og på Stortinget fikk transportkomiteen ifølge direktoratet oversendt dette da de i vår behandlet konkurransen om Sørlandsbanen.

Aftenposten har spurt SVs Arne Nævra hvorfor bonusen kommer som en overraskelse, og om han ikke visste at også Vy ville fått en tilsvarende bonus.

– På Stortinget må vi ta de store linjene. Vi kan ikke gå inn alle detaljer. Men det er bra at vi nå blir gjort oppmerksom på det som kommer frem i dag, sier han.

Og legger til:

- Jeg syns jo det er like tullete å gi Vy slik bonus om de hadde vunnet anbudet. Om det skal gis bonus må det være for god kundetilfredshet og sterk passasjervekst etter et visst antall år.

– Bonusen kommer godt med

– Det er komplisert og dyrt å etablere helt nytt jernbaneselskap. Bonusen kommer godt med og er ikke noe som gjør at vi kommer til å gå i pluss. Men da skal ikke vi være skyld i noe avvik, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead.

Britiske Go-Ahead fikk i fjor høst kontrakten om å drive Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen i ti år fra 15. desember 2019. Svenske SJ skal drifte trafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen fra juni 2020.

Hos svenske SJ Norge er ledelsen fornøyd med bonusordningen.

– Jeg synes det er klokt å gi oss en slik bonus. Det er svært kostbart å starte opp med jernbanedrift, og vi har enorme utgifter for å komme i gang på 12 måneder, sier administrerende direktør Bendek Maartmann-Moe i SJ Norge.

– Hele jernbanereformen handler om å få mer tog for pengene. Denne oppstartsbonusen skal være en drahjelp for at alt skal gå på skinner når selskapene overtar driften fra Vy, sier direktør Hans Henrik Kristensen i Jernbanedirektoratet.

I tillegg til oppstartsbonus kan både Go-Ahead og SJ Norge få flere titalls millioner årlig i bonus dersom de scorer høyt på kundetilfredshet og får økt trafikk.