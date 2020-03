«Sliten småbarnsfar, som glemte å søke innen fristen».

Slik omtalte en far seg selv da han i fjor høst spurte Barne- og familiedepartementet om hvorfor han mistet foreldrepenger på grunn av det han kalte «tilsynelatende meningsløse regler.»

«Hva er hensikten med at mitt tilfelle, fars permisjon, løper ut og forsvinner ut i intent fordi jeg glemte å søke i tide»?

Fakta: Slik er regelverket Far kan tidligst søke om foreldrepenger når barnet er født. Nav anbefaler at man søker om 4–6 uker før man skal ha foreldrepenger. Man må søke senest dagen før mor har siste dag med foreldrepenger. Søker man på et senere tidspunkt, får man tilsvarende færre dager med foreldrepenger. Ifølge folketrygdloven skal permisjonen tas sammenhengende. Ønsker man utsettelse, må man søke om det innen samme frist. Nav informerer fedre om disse fristene blant annet i et brev til far når det er fire uker igjen av mors lønnede permisjon. Nav har ikke adgang til å utvise skjønn i disse sakene.

Han fikk ikke annet svar – via to forsøk – enn en gjengivelse av regelverket og denne setningen:

– Det foreligger ingen konkrete planer om å endre bestemmelsen, men vi har merket oss synspunktene dine og tar de med oss videre.

Reagerte ikke før Aftenposten tok opp saken

Som Aftenposten har omtalt, havner en god del fedre hvert år i den såkalte «fedrekvote-fellen»: De søker om foreldrepenger de har krav på, men etter at mors lønnede permisjon er over. Da mister de penger.

Dette skjer ikke minst i familier der mor tar ulønnet permisjon før far begynner med sin permisjon.

Den slitne småbarnsfaren er en av flere som har klaget til departementet etter at Kjell Ingolf Ropstad ble ansvarlig statsråd. KrF-statsråden fikk slike brev i januar i år, i november, september og juni i fjor. Han ble også oppmerksom på saken i januar, etter et spørsmål fra en stortingsrepresentant i SV.

Men det var først etter at Aftenposten begynte å skrive om saken at han uttalte at han ville se på den og var villig til å gjøre endringer.

– Hvorfor har du avvist at det er behov for endringer før nå?

– Dette angår jo en mindre gruppe. Og uansett må man foreta en grundig utredning før man kan gjøre endringer. Jeg kan ikke varsle endringer før jeg har oversikt over problemstillingen. Jeg valgte å sette i gang med å se på saken da det ble oppmerksomhet rundt den, sier han.

Gjør sterkt inntrykk

Ropstad forteller at han også er blitt kontaktet av fedre etter at Aftenposten begynte å skrive om «fedrekvote-fellen»

– Det gjør et sterkt inntrykk når jeg ser hvor fortvilet enkelte kan bli av å miste foreldrepenger etter å ha planlagt hele løpet. Det kan jo ende med ulønnet permisjon for den ene.

– Dette er en sak jeg prioriterer

– Hva konkret vil du gjøre nå?

– Vi er i full gang med å se på problemstillingen og finne ut hva som eventuelt vil være konsekvensene av endringer og hva de vil koste. Det er ingen tvil om at det må en lovendring til for at Nav skal endre praksis. Dette er en sak jeg prioriterer, sier han.

– Dette kan vel ikke koste store summer – dessuten har jo disse fedrene krav på pengene?

– Nei, jeg tror ikke det, men en økning i utgiftene må dekkes inn, sier han.

Ropstad sier han håper han får en vurdering ganske kjapt.

I et svar til Aps Lise Christoffersen, som har tatt opp saken i kjølvannet av Aftenpostens omtale av temaet, skriver Ropstad at Nav ikke kan utøve noe skjønn i disse sakene.

- Burde de få en mulighet til det?

– Det er umulig med dagens lov. Da må man gjøre en endring i loven, sier statsråden.

Mener problemet ligger i loven

På spørsmål hvorfor foreldrepengene avkortes for hver dag som går etter at man har trådt over fristen, svarer Ropstad slik:

– Det følger av folketrygdloven. Loven sier at foreldrepengene må tas ut sammenhengende. Regelen har den konsekvens at hvis man én eller flere dager lar være å ta ut foreldrepenger, altså ikke har sammenhengende uttak, faller dagen/dagene bort.

– Hvorfor man ikke kan få etterbetalt foreldrepenger så lenge man har krav på dem, men altså har glipper på en eller flere datoer?

– Uten sammenhengende uttak har man ikke etter gjeldende regler rett til foreldrepenger. Da kan man heller ikke få dem etterbetalt. Men dette er blant annet noe av det vi ser på nå, sier han.

Ser reglene skaper utfordringer

Statsråden understreker at han er opptatt av fleksibilitet. Han sier han forstår at regelverket kan oppleves som firkantet.

– Jeg brukte selv tid på å forstå det, og nå skal jeg snart søke om fedrekvoten igjen. Heldigvis er det blitt lettere og mer forståelig. Nav sender ut brev til fedre fire uker før mor er ferdig med sin permisjon. Så reglene er godt opplyst, men jeg ser likevel at de skaper utfordringer.

Ønsker du å lese alle sakene om dette temaet, finner du dem her: