– President Donald Trump har utløst en mer realistisk debatt om et utenrikspolitisk samarbeid med noe distanse til USA. Det har vært en fordel for SV, sier Petter Eide, som for mange er kjent som tidligere generalsekretær i Amnesty International.

Eide er nummer to på SV-listen i Oslo og håper nå at den sommerbrisen som SV opplever på meningsmålingene skal føre ham inn på Løvebakken. Ved fylkestingsvalget i 2003, da striden rundt Irak og president George W. Bush raste som verst, fikk SV historisk toppnotering på 13 prosent. Nå skuer partiet etter en Trump-effekt.

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

– SV sier det er for internasjonalt samarbeid, men dere er imot det samarbeidet som er aktuelt, for eksempel EU og NATO?

– Nei, vi er ikke imot å samarbeide om forsvar eller ha avtaler med EU, selv om vi er imot EU og NATO. Vi har i hele vår historie vært opptatt av ideen om et nordisk forsvarssamarbeid. Trump har bidratt til å utløse en realpolitisk debatt, selv de tradisjonelle adventistene er skremt av den uforutsigbarheten som den nåværende presidenten representerer, sier Eide.

Ap bundet til Nato-Stoltenberg?

Han mener at Norge, som et alternativ til avhengigheten av USA, må samarbeide med nordiske naboer, Storbritannia og Tyskland.

Eide viser til signalene fra kansler Angela Merkel om at Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet.

– Vi ser nå at dette vinner gehør også i Ap. Espen Barth Eide, som kan bli den neste utenriksministeren, var innom dette i et intervju med Klassekampen, sier han, og legger til at det usikre punktet er hvor sterkt det påvirker Arbeiderpartiet at NATOs generalsekretær heter Jens Stoltenberg.

Fakta: Petter Eide Nummer to på SVs liste i Oslo. Utdannet lærer og har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo (1994).

Generalsekretær i Amnesty Norge fra 2000 til 2007, generalsekretær i Care International Norge i 2007 og generalsekretær i Norsk Folkehjelp fra 2008 til 2011.

I 2012 og 2013 ledet han Kirkens Nødhjelps arbeid i Pakistan.

Tidligere har han arbeidet som informasjonsrådgiver i Geelmuyden. Kiese.

Han var politisk sekretær i Sosialistisk Venstreparti fra 1986 til 1991 og leder av partiets internasjonale utvalg fra 2010 til 2011.

– Men utenrikspolitikken blir viktig i de samtalene SV skal ha med den nye regjeringen, enten som medlem eller som støtteparti, sier han.

Han kritiserer Regjeringen for å være for ensidig opptatt av «sikkerhetsgarantien»: NATOs artikkel fem om at et angrep på et NATO-land er et angrep på alle.

– Dersom Norge ikke sender 120 soldater til en USA-ledet operasjon i Syria, fremstilles det som illojalitet overfor USA og svekkelse av sikkerhetsgarantien. Det samme med amerikanske soldater på Værnes, og vår støtte til rakettskjoldet eller utplassering av NATO-soldater tett ved Russlands grense, sier han.

Oppheve sanksjonene?

– Mener du at sanksjonene mot Russland bør oppheves?

– Det er en diskusjon vi må starte. Den russiske trusselen er skapt i en retorisk spiral. Moskva ser på oss som et forlenget USA hvor man setter likhetstegn mellom Finnmark og Krim. Dette finner du ikke støtte for noen steder. Det finnes ikke en russisk befolkning i Finnmark som skal beskyttes. Vi må, sammen med våre nordiske naboer, utvikle forholdet til Russland. Vi må samarbeide om turisme, miljø, handel og øve sammen militært. Det er ikke i Norges interesse å ha et så anspent forhold til Russland.

– Ukraina ga opp sine atomvåpen for garanterte grenser. Når så Russland krenker deres grenser, skal ikke det få konsekvenser?

– Jo, det var ulovlig og uakseptabelt. Jeg vil ikke forsvare dette, og vi skal bruke diplomatiske virkemidler, men det er ikke i Norges interesse å trappe opp konflikten med Russland, sier Eide, som mener det er en fare for at den politikken Vesten nå har overfor Russland styrker de ekstreme høyrekreftene i landet.

Tybring-Gjeddes omfavnelse

Eide mener at utenriksminister Børge Brende ikke bør føle seg for vel etter omfavnelsen i Aftenposten fra Frps Christian Tybring-Gjedde.

– Denne regjeringen har i økende grad satt kortsiktige interesser først. Det er en farlig linje. Vi ser også at Ap de siste årene har beveget seg i den retningen. Målet må være å gjenreise folkerett og menneskerettigheter til å være lederstjerne over egeninteresse-tenkingen. La meg ta et konkret eksempel. Norge må delta i alle nedrustningsforhandlinger.

– Nå boikotter vi forhandlingene om å forby atomvåpen, fordi det vil være illojalt overfor USA å delta. Vi må våge å kritisere Kina for menneskerettighetsbrudd. Ved ikke å gjøre det svekker vi Norges forhandlingsposisjon på andre områder. Dette er ikke i Norges langsiktige interesser, sier Eide.