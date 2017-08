Disse kan komme inn for MDG på grønn bølge

– Vi liker Miljøpartiet de Grønne!

Utenfor valgboden til Miljøpartiet De Grønne på Karl Johan er det yrende liv. En gjeng skoleungdommer stimler sammen rundt partileder Une Bastholm.

Med struttende babymage og ditto selvtillit hjelper hun de frivillige med å svare på spørsmål om hva MDG egentlig mener om andre ting enn miljø.

Noen meter bortenfor ligger valgboden til Venstre, til forveksling lik De Grønnes i ubehandlet tre og pyntet med blomsterkasser. Men den var fredag formiddag tom og forlatt.

Var alene i april. Får selskap av mange nå.

Da Bastholm holdt pressekonferanse før partiets landsmøte i april, lå hun på målingene an til å bli partiets eneste representant på Stortinget.

Men hun var bestemt på at ambisjonen var å passere sperregrensen og komme inn med 7–8 mandater.

– Det var mange færre som trodde på meg da, enn nå, sier hun fornøyd.

Nå får partiet en oppslutning på 4,1 prosent på snittet av målingene for august på pollofpolls.no, og ligger an til å få inn en stortingsgruppe på syv.

Venstre ligger under sperregrensen og er på snittet kun inne med to representanter.

Disse kan komme inn på direktemandat:

Une Bastholm (31) , partileder, statsviter og aerobicsinstruktør

, partileder, statsviter og aerobicsinstruktør Per Espen Stoknes (50) , Oslo, forsker og økonom

, Oslo, forsker og økonom Rasmus Hansson (62) , Akershus, partileder, biolog

, Akershus, partileder, biolog Arild Hermstad (50), Hordaland, tidligere leder i Framtiden i våre hender

Disse er blant de mest aktuelle for et utjevningsmandat:

Birte Simonsen (69) , Vest-Agder, universitetslektor

, Vest-Agder, universitetslektor Ørjan Jensen (50) , Finnmark, siviløkonom

, Finnmark, siviløkonom Ståle Sørensen (44) , Buskerud, billedkunster og skulptør.

, Buskerud, billedkunster og skulptør. Gjertrud Berg (47) , Sør-Trøndelag, cand.mag., holder kurs for langtidsledige

, Sør-Trøndelag, cand.mag., holder kurs for langtidsledige Kristoffer Robin Haug (32) fra Oslo er forsker og nanoteknolog. Om MDG får to representanter fra Oslo, kommer han inn som vara for Bastholm i fødselspermisjon.

Fornøyd med å få kritikk fra Erna Solberg

Bastholm sier hun merker at de andre partiene nå har skjerpet tonen mot MDG.

– Det er et uttrykk som heter at «først overser de deg, så latterliggjør de deg, og så angriper de deg.» Vi har sett forsøk fra Høyre på å latterliggjøre oss i debatter. Men nå kommer det også angrep fra statsministeren på vår politikk, sier hun.

Bastholm tar Erna Solbergs angrep på partiets oljepolitikk som et godt tegn.

– Det er bra for oss å være relevante i den politiske debatten. Det verste for et lite parti er å bli usynlig i valgkampen, sier hun.

MDG med ultimatum før valget: Vil stoppe all ny oljeleting

Fakta: Dette er sperregrensen Havner partiet under sperregrensen på fire prosent, får de kun representanter der de blir direkte valgt inn fra hvert valgdistrikt, altså fylkene. Er oppslutningen fire prosent eller mer, får partiet også en andel av de 19 såkalte utjevningsmandatene. Les mer om hvordan valget foregår her.

Aarebrot: – Ingen grønn bølge

Fremgangen til MDG kommer selv om hjertesaken klima så langt har vært så å si fraværende i valgkampen.

Ifølge valgforsker Frank Aarebrot er det lite som tyder på at fremgangen til MDG skyldes at det er en grønn bølge i opinionen. På forespørsel fra Aftenposten har han gjennomgått bakgrunnstallene til to av de siste ukens målinger der MDG er over sperregrensen.

– Et fellestrekk er at de henter flest velgere fra Venstre. De henter også en del fra Arbeiderpartiet. De henter en god del velgere som ikke stemte ved forrige valg, sier han.

– Det er litt interessant: Det kan være at de tiltrekker seg en del unge velgere som ikke hadde stemmerett sist, men hvis det også er en del velgere som ikke brukte stemmeretten sist, er det risiko for at de ikke stemmer denne gangen heller, legger han til.

Akkurat hvem som kommer inn, vil avhenge av valgresultatet. Men ifølge analysene til nettstedet Poll of polls, er fylkene der MDG oftest har fått utjevningsmandater på målingene det siste halve året vært Vest-Agder, Finnmark og Sør-Trøndelag.

– Det passer egentlig godt, for jeg blir 70 år i januar, og da går jeg av. Slik er det godt timet, sier universitetslektor Birte Simonsen.

Partiveteranen var med å stifte MDG i sin tid, og står på førsteplass på listen i Vest-Agder. Får Simonsen sjansen på Stortinget, vil hun stå hardt på kraver om avviklingen av oljeindustrien.

– I min alder er vi opptatt av kommende generasjoner, og jeg er veldig opptatt av at vi etterlater jorden i god stand. Det er litt store ord, men for meg er det praktisk politikk, sier Simonsen.

Kan akseptere Solberg som statsminister

I Finnmark følger siviløkonomen Ørjan Jensen spent med.

– Sist valg vippet vi litt ned på slutten, så det er de siste 14 dagene som blir viktige, sier Jensen til Aftenposten.

Han håper å kunne representere landsdelen, spesielt i spørsmål om fiskeripolitikk, oppdrettspolitikk, distriktspolitikk og generell næringspolitikk.

Jensen ser for seg at MDG kan bli helt avgjørende etter valget om ting står seg. Ifølge flere målinger vil partiet kunne krone landets neste statsminister.

– Vi vil ha Frp ut, men hvis Erna Solberg er villig til å gå med på en del av våre krav, kan hun godt fortsette som statsminister for min del. Det som ikke går, er å støtte en regjering med Frp. De står for langt ifra oss.

