Har du bestemt deg for hva du skal stemme ved stortingsvalget? Har du tenkt over hva som er grunnen til at det blir akkurat det partiet?

Valgforskere mener det finnes spesifikke grunner til at du gir et politiske parti din stemme. Og det er ikke nødvendigvis valgkampen som avgjør hva du stemmer, viser valgforskernes kartlegging etter stortingsvalget i 2013.

Det finnes tre hovedforklaringer på hvorfor vi stemmer som vi gjør.

Sjekk forskernes tre forklaringer i videoen over, og se hvor bevisst du er din egen stemmegivning.

