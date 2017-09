Frp: Carl I. Hagen takker Listhaug for valgsuksess

Folk reiste seg i begeistring da kveldens første prognose var klar: Fremskrittspartiet har ikke bare kommet helskinnet gjennom sin første periode som regjeringsparti. Partiet så også ut på et tidspunkt å ha økt oppslutningen, stikk i strid med trenden for regjeringsbærende partier i de fleste vestlige land.

– Velgerne har gjennomskuet skremselspropagandaen om denne regjeringen. Vi har gjort en fantastisk valgkamp med en leder som har toppet formen. Nå får vi håpe dette holder helt inn, sier Sandberg.

Festkledte Frp-ere ble åpenbart gledelig overrasket – partiet har sett mange målinger på 14-tallet de siste ukene – og jublet nesten like høyt da resultatene for MDG og Rødt kom på storskjermen. Frp får ifølge prognosen 29 stortingsrepresentanter, som i dag.

Paal Audestad

Carl I. Hagen fornøyd

Partiveteran Carl I. Hagen er ikke i tvil om årsaken:

– Sylvi Listhaug har vært veldig viktig. Hun satte søkelyset på Frp, seg selv og innvandringspolitikken akkurat på det rette tidspunktet, sier han.

Ifølge Hagen har det samme skjedd i år som i valgkampene han ledet for Frp: Utskjelling fra politiske motstandere skyver bare flere velgere over til partiet.

– Frp har klart seg bedre enn forventet. Mulighetene kan bli enda bedre i neste periode uten samarbeidsavtale med sentrumspartiene. Da kan Høyre og Frp finne løsninger også med Ap, sier Hagen, som ikke synes valgkampen har vært stygg.

Partiets innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari deler Hagens syn:

– Listhaug har vært veldig positiv for Frp. Hun har satt dagsorden og reist problemstillinger rundt Frps hovedsak. Dette er ett av de viktigste temaene for Norges og Europas fremtid. Mange spådde på forhånd at vi ville drukne i statsministerdebatten mellom Jonas og Erna. Vi har absolutt ikke druknet, sier Keshvari.

To spørsmål alle stilte

På forhånd var det to spørsmål som opptok Frp-erne: Klarer Frp å holde stillingen etter fire år i regjering? Og blir det fortsatt ikke-sosialistisk flertall med en Solberg-regjering? Svaret på begge spørsmålene er ifølge prognosen stort sett klart ja.

Partileder Siv Jensen fulgte opptellingen på partikontoret et steinkast unna med bare sine nærmeste medarbeidere rundt seg. Hun ville ikke takke og tale til valgkampmedarbeiderne før valgresultatet er klart.

Til stede på valgvaken var derimot begge nestlederne, Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen. Ingen av dem stiller til valg.

– Det ser lovende ut for borgerlig flertall. Men det hele avhenger av KrF, Venstre og sperregrensen. Vårt resultat på over 15 prosent lever vi godt med. Mange dømte oss nord og ned i regjering, men vi har holdt oss rimelig stabilt, sier Solvik-Olsen.

Ved stortingsvalget i 2013 fikk Frp 16,3 prosents oppslutning. Mange var spent på hvordan partiet, opprinnelig en protestbevegelse mot skatter og avgifter som siden utviklet seg til et hardtslående opposisjonsparti, ville klare overgangen til møtet med helhetsansvar og Finansdepartements jernharde budsjettdisiplin.

Sylvi Listhaugs rolle

Et ekstra usikkerhetsmoment har vært statsråd Sylvi Listhaugs dominerende posisjon i årets valgkamp.

Med uttalelser som at KrF-leder Knut Arild Hareide «sleiker imamer oppetter ryggen» og ved sin tur til stockholmsbydelen Rinkeby, har Listhaug skrudd opp temperaturen og sørget for massiv oppmerksomhet om henne selv og om Frps strenge innvandringsprofil.

For øvrig var det en humørfylt spenning knyttet til hvordan partileder Jensen vil fremstå, og tolke resultatet: For fire år siden sto Siv Jensen på valgvaken for valgets desidert mest oppsiktsvekkende sceneopptreden da hun i kjole med leppestiftmønster ropte sitt «Morna, Jeeens».

I år forventer nok mange en noe mer diskret stil både hva form og budskap angår.

Prognosen signaliserer at partiet har lykkes langt bedre enn SV gjorde i sin regjeringsdebut. Mange, spesielt opposisjonen, vil si at hovedårsaken til at Frp har unngått velgerflukt, er at de har brukt oljemilliarder som aldri tidligere.

Frp slapp i stor grad unna spørsmål om hvem de vil og ikke vil sitte i regjering med, og partiet kjørte en valgkamp som hele tiden prioriterte følgende saker: