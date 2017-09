Det er omtrent bare deLillos som høster like mye trampeklapp og taktfaste rop som det Audun Lysbakken fikk da SV-lederen entret scenen på Rockefeller i Oslo sentrum ved 2215-tiden mandag kveld.

Etter skrekkvalget i 2013 ser det ut til at Lysbakken kan notere seg et relativt stort hopp i velgerskaren – og en økning på fire SV-ere i stortingsgruppen.

– Vi har klart det så mange sa ikke var mulig. Vi var bortdømt og nederlagsdømt, og alle har fortalt oss hvor umulig det var å gjenreise SV, sa Lysbakken til SV-leiren.

– Vi har gjort vår del av jobben

SV ser ut til å få 6 prosent i stortingsvalget, som er en fremgang på 1,9 prosentpoeng fra 2013. Men til tross for det, ser det ut til at det glipper for en rødgrønn regjering, viser prognosen ved 23.20-tiden mandag kveld.

– Vi vet vi har gjort vår del av jobben. Men blir det igjen flertall for denne regjeringen, skal vi være et gnagsår for dem hver dag på Stortinget og gjøre alt vi kan for å felle denne regjeringen, sa Lysbakken til stormende jubel.

– Alle de borgerlige går tilbake, og alle de røde og grønne går frem, med unntak av Ap. Er det litt bittert?

– Det kan fortsatt bli flertall for vår side, men det vi kan konstatere nå, er at vi har gjort vår del av jobben. Vi har reist oss etter mange år med motgang, sier Lysbakken til Aftenposten.

– Gjenreist, sier du, men har dere reist dere nok?

– Får vi ikke flertall, er det i hvert fall ikke på grunn av oss. Mer enn det kan vi ikke gjøre.

– Håpet om nytt flertall ikke tapt

Mens Audun Lysbakken skjulte seg på bakrommet, vandret nestleder Kirsti Bergstø spent rundt i lokalet ved 21-tiden.

– Er dette godt nok?

– Alt tyder på fremgang for SV, og det er et sterkt signal om at kampen mot forskjeller skal styrkes, og at klimatrusselen skal tas på alvor, sier Bergstø til Aftenposten.

– Er det en bismak som følger med oppgangen når det foreløpig ikke ser ut til å bli regjeringsskifte?

– Ingenting er avgjort før alle stemmer er tellet. Det er små marginer for enkelte partier over og under sperregrensen. Håpet om nytt flertall er på ingen måte tapt, sier Bergstø.

Valgvaken reagerte med buing da Frps oppslutning ble presentert, mens forsamlingen jublet for Rødts fremgang.

Rekyl fra sosialistisk bunnotering

Men til tross for fremgang for både SV og Senterpartiet, ser det foreløpig ikke ut til å bli noen statsminister av Jonas Gahr Støre i høst.

Prognosen bygger på mer enn 40 prosent av stemmene, både fra forhåndsstemmene og stemmer avlagt søndag og mandag.

Etter bunnoteringen på 4,1 prosent og syv mandater i 2013, ser SV nå ut til å ha fått sperregrensen på trygg avstand. Kveldens prognose ligger omtrent på det endelige resultatet fra 2009, som ga 11 SV-ere på Stortinget.

Blant valgkampens vinnere

SV er av blant andre Kampanje kåret til valgkampens vinner. Gjennom vinteren og våren lå SV på meningsmålingene rundt 4,2 prosent, ifølge pollofpolls.no.

Det er omtrent på linje med det katastrofale resultatet i 2013.

Oppgangen på målingene kom ikke før selve valgkampen var i gang. Fra 4,3 prosent på gjennomsnittet av nasjonale målinger i juni, klatret SV til 4,6 prosent i juli, 5,6 prosent i august og 5,9 prosent på de 14 nasjonale målingene fra september som pollofpolls.no har gjengitt.

Fakta: Audun Lysbakken Leder i SV siden 2012. Født 30. september 1977 i Bergen. Grunnfag i fransk og sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen 1998. Sivilarbeider ved Norsk Økologisk Landbrukslag 1999–2000. Journalist i Klassekampen 2000–2001. Stortingsrepresentant i perioden 2001–2005 og fra 2009. Nestleder i SV fra 2006 til 2012. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Måtte trekke seg etter brudd på habilitetsreglene i den såkalte selvforsvarssaken. (NTB)

Disse kan komme på Stortinget fra SV

Klokken 2300 ser SVs stortingsgruppe slik ut, ifølge prognosene:

Partileder Audun Lysbakken fortsetter på Stortingets Hordaland-benk.

fortsetter på Stortingets Hordaland-benk. Kari Elisabeth Kaski er inne på direktemandat fra Oslo. Petter Eide , tidligere generalsekretær for Amnesty Norge og Norsk Folkehjelp, står på annenplass i hovedstaden, og ser også ut til å komme inn.

er inne på direktemandat fra Oslo. , tidligere generalsekretær for Amnesty Norge og Norsk Folkehjelp, står på annenplass i hovedstaden, og ser også ut til å komme inn. Lars Haltbrekken gikk i fjor av som leder for Naturvernforbundet for å toppe SVs liste i Sør-Trøndelag. Det meste tyder på at Haltbrekken blir å finne på Stortinget fremover.

gikk i fjor av som leder for Naturvernforbundet for å toppe SVs liste i Sør-Trøndelag. Det meste tyder på at Haltbrekken blir å finne på Stortinget fremover. Mona Fagerås ligger an til å komme inn fra Nordland.

ligger an til å komme inn fra Nordland. Nicholas Wilkinson ser ut til å skulle representere Akershus dersom prognosene holder.

ser ut til å skulle representere Akershus dersom prognosene holder. Solfrid Lerbekk vil trolig måtte reise fra Rogaland for å sitte på Stortinget.

vil trolig måtte reise fra Rogaland for å sitte på Stortinget. Freddy André Øvstegård er for øyeblikket inne på utjevning fra Østfold, mens Karin Andersen fra Hedmark går inn og ut etter 20 år på Stortinget.

er for øyeblikket inne på utjevning fra Østfold, mens fra Hedmark går inn og ut etter 20 år på Stortinget. Lars Egeland ligger an til å skulle representere SV fra Vestfold.

ligger an til å skulle representere SV fra Vestfold. Torgeir Knag Fylkesnes er på vei inn for SV fra Troms.

er på vei inn for SV fra Troms. Arne Nævra er inne på utjevningsmandat fra Buskerud.

Lahlum går inn og ut av Stortinget

Forfatter og sjakkspiller Hans Olav Lahlum går inn og ut av utjevningsmandatet fra Oppland. Bare to ganger har partiet hatt mandat fra Oppland, et utjevningsmandat i 2009 (Aksel Hagen) og et direktemandat (Kjetil Bjørklund) i SVs rekordår 2001.

– Jeg er forberedt på å gå inn og ut noen timer til fremover. Det er kjempespennende, veldig inspirerende og artig om jeg kommer inn. I Oppland ser vi ut til å bli nesten dobbelt så stor som Venstre, som var større enn oss ved forrige valg, sier Lahlum på telefon fra valgvake i Lillehammer.

Comeback fra krisevalg i 2013

Partiet som i dag er Stortingets mest venstreorienterte har gjort et sterkt comeback etter et skrekkelig dårlig valg i 2013:

Den gang fikk SV 116.021 stemmer, tilsvarende 4,09 prosent. Det var 2579 stemmer over sperregrensen.

Dette var partiets dårligste oppslutning siden 1969, den gang partiet bar navnet Sosialistisk Folkeparti og falt ut av Stortinget.

Fakta: Sosialistisk Venstreparti Stiftet 1975 Leder: Audun Lysbakken Partiet har i dag 7 stortingsrepresentanter Oppslutning siste stortingsvalg (2013): 4,1 prosent Oppslutning siste fylkestingsvalg (2015): 4,1 prosent Oppslutning siste kommunevalg (2015): 4,0 prosent Beste stortingsvalg: 12,5 prosent (2001) Dårligste stortingsvalg: 4,1 prosent (2013) (NTB)

Profiler går ut

