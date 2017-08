Striden rundt programleder Faten Mahdi al-Hussainis bruk av hijab i et av NRKs valgprogrammer har vakt sterke reaksjoner. I en kommentar i Aftenposten etterlyser politisk redaktør Trine Eilertsen integreringsminister Sylvi Listhaugs reaksjon.

– Flere av dem som hater at Faten Mahdi al-Hussaini får delta i denne NRK-serien, oppfordrer nettopp integreringsminister Sylvi Listhaug til å «reagere» overfor NRK, skriver politisk redaktør Trine Eilertsen i dagens Aftenposten.

Listhaug: Faten er først og fremst en jente

– Skulle Listhaug gå ut mot haterne og forsvare NRK og Faten Mahdi al-Hussaini i denne saken, ville hun ha markert en kjærkommen grense i integreringsdebatten, konkluderer Eilertsen.

Aftenposten har bedt Listhaug om en kommentar. Hennes politiske rådgiver Espen Teigen sendte den samme oppdateringen som statsråden tirsdag morgen la ut på sin Facebook-side.

Her skriver hun:

«Jeg ser at Trine Eilertsen i Aftenposten etterlyser meg. Jeg mener vi må behandle hverandre med respekt selv om vi er uenige i sak. Det er ikke akseptabelt at unge jenter får hatmeldinger og blir trakassert for å ha på hijab. Uansett hva hun har på hodet, eller hvilke uttalelser hun har kommet med før, er Faten først og fremst en jente.»

Terje Pedersen / NTB scanpix

Forstår reaksjonene

«Jeg forstår at folk reagerer på at en nyhetsanker hos NRK blir nektet å bruke kors, mens man lar en programleder bruke hijab. Som politiker er det ikke min oppgave å styre NRK», fortsetter Listhaug. Hun avslutter slik:

«Hijab skaper sterke følelser hos mange fordi mange oppfatter at det er et kvinneundertrykkende plagg. Det er flere sekulære muslimer som har tatt kontakt med oss og gitt beskjed om at dette ikke representerer deres verdier. Jeg er mot barnehijab, niqab og burka, og mener det skal forbys. Det betyr ikke at hatmeldinger er greit. La oss holde oss saklige, så vil vi vinne denne debatten til slutt og sørge for at vi får forbud mot disse kvinneundertrykkende plaggene. Ha en riktig fin dag!»

Ikke flere kommentarer

Aftenposten har forsøkt å få en utfyllende kommentar fra Listhaug, blant annet svar på spørsmålet om det ikke er forskjell på dem som skal formidle nyheter og andre programledere i NRK, slik både institusjonen selv og diskrimineringsombudet har pekt på.

Men politisk rådgiver Teigen skriver i en sms at hun i svaret skriver «at det som politiker ikke er hennes oppgave å styre NRK.»

Teigen skriver også at dette «er nok hennes kommentar i første runde i denne saken.»