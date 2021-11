Christian Tybring-Gjedde har trukket seg fra sentralstyret i Frp

Christian Tybring-Gjedde har trukket seg fra Frps sentralstyre etter kun et halvt år.

Christian Tybring-Gjedde har trukket seg fra Frps sentralstyre.

NTB

Nå nettopp

– Jeg hadde bare ikke lyst til å sitte der mer, sier Christian Tybring-Gjedde til ABC Nyheter.

Han sier at han trakk seg fra sentralstyret, som han i mai ble valgt inn i, for rundt tre uker siden. Han vil ikke si noe om grunnen til at han trakk seg.

– Det var mitt valg, og det var ikke noe privat, sier Tybring-Gjedde.

Listhaug: Ble ikke valgt til verv

Partileder Sylvi Listhaug skriver i en SMS til NTB at hun tar Tybring-Gjeddes avgjørelse til etterretning.

«Vi registrerer at Christian har trukket seg som en direkte konsekvens av at han ikke ble valgt til et internasjonalt verv i stortingsgruppen. Det tar vi selvsagt til etterretning.»

Christian Tybring-Gjedde har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag.

Kritiserte ledelsen på Facebook

Tybring-Gjedde gikk i oktober ut mot partiledelsen etter at han ikke fikk vervet i Natos parlamentarikerforsamling, der han tidligere har vært leder for Norges delegasjon.

Der ble i stedet Erlend Wiborg valgt fra Frp. Tybring-Gjedde sitter i utenrikskomiteen på Stortinget, mens Wiborg sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen.

21. oktober gikk Tybring-Gjedde ut på sin egen Facebook-side og kritiserte Frp-ledelsen for dette:

«Jeg må samtidig nevne at ledelsen i mitt eget parti har valgt å frata meg vervet som medlem av NATO PA i den nye stortingsperioden, noe som har skuffet meg og jeg naturlig nok har protestert i mot. Ledelsen har heller valgt en medrepresentant uten relevant bakgrunn og som heller ikke har bruk for informasjonen som blir formidlet i et slikt forum i sin politiske hverdag. Beklager, men jeg måtte bare formidle min frustrasjon.»