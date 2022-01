Statsministeren måtte svare om høye strømpriser

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble presset om de høye strømprisene under onsdagens spørretime i Stortinget.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under onsdagens spørretime.

NTB

12. jan. 2022 10:01 Sist oppdatert nå nettopp

Flere partier valgte å bruke den spontane spørretimen onsdag til å presse Støre på strømprisene, som har vært rekordhøye gjennom store deler av høsten og vinteren.

Debatten omkring utnevnelsen av ny sentralbanksjef som har rast i offentligheten de siste dagene, ble ikke tatt opp av noen av representantene i salen.

SV-leder Audun Lysbakken viste til sitt eget partis forslag om å opprette et statlig selskap som skal kjøpe strøm fra kraftselskapene, slik at folk får dekket et normalt strømforbruk til en rimelig penge.

Han ville vite hvordan regjeringen skal sørge for en «jordnær, sosialdemokratisk politikk» på dette området.

Skeptisk til makspris og toprismodell

Støre uttrykte på sin side skepsis til forslag som griper direkte inn i dagens system, som makspris på strøm og toprismodell. Frp har foreslått en makspris på 50 øre per kilowattime, mens Rødt krever at grensen settes på 35 øre.

– Som generell holdning mener jeg at vi må være nøye på at hvis vi erstatter et system med et annet, må vi være trygge på at det systemet er bedre, sier Støre.

– Jeg mener for eksempel at det er grunner til å si at begrepet makspris kan ha effekter som ikke er bra for måten vi får fram ny kraft og for kundene. Jeg mener jeg har sett utredninger om at et toprissystem, som gir mulighet til å dele opp en stor husholdning i to, ikke er et anbefalt tiltak, fortsatte Støre.

Høyres Nikolai Astrup fulgte opp med å si at han var glad for at statsministeren avviste SVs «forsøk på planøkonomisk innretning av strømsystemet».

Etterlyste en klarere definisjon

Støre ble også utfordret på hva regjeringen egentlig mener om hybridkabler av Høyre-leder Erna Solberg. Bakteppet er at Senterpartiet og Arbeiderpartiet tilsynelatende har vært uenige om hva Hurdalsplattformen sier om saken.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det må undersøkes nærmere om havvind med hybridkabler i realiteten kan føre til kraftoverføring til andre land.

– Jeg tror utfordringen ligger i at vi trenger en klarere definisjon av hva en hybridkabel vil bety, sa Støre.

Ifølge Støre vil regjeringen nå gå grundigere inn i spørsmålet i en tilleggsmelding til energimeldingen som Solberg-regjeringen la fram i fjor sommer.

Advarte mot å sette havvindplaner i spill

– Et av spørsmålene er da hvordan havvindmøller skal være koblet opp mot Norge, og eventuelt mot andre land, sa Støre i spørretimen.

– Vi trenger å gå grundigere inn i hvordan havvindplattformene kan utformes, hvordan de kan levere kraft til Norge, vi trenger mer kraft til Norge, og hvordan de kan levere kraft til olje- og gassinstallasjoner på sokkelen. Og om de i noen tilfeller også kan ha kraftutveksling med andre land.

Solberg advarte på sin side om at et nei til hybridkabler kan true havvindplanene.

–Aktørene på det mest modne prosjektet vi har, Sørlige Nordsjø II, sier at hybridkabler er helt avgjørende for om de vil kunne bygge ut feltet, sa hun.