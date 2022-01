Statsministeren stiller i spørretimen i Stortinget. Følg den her.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) spørres ut av opposisjonen i Stortinget.

12. jan. 2022 10:01 Sist oppdatert 6 minutter siden

Statsminister Jonas Gahr Støre stiller i Stortingets spørretime onsdag. Bakteppet er strømkrise, pandemi og bråk om utnevnelsen av ny sentralbanksjef.

Stoltenberg konkurrer om stillingen mot dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Han er også er nær venn av statsminister Jonas Gahr Støre.

Det er regjeringens ansvar å utnevne ny sentralbanksjef, og den trenger ikke flertall for beslutningen i Stortinget.

Opposisjonen er likevel kritisk til hvordan regjeringen har håndtert saken. Og et flertall på Stortinget er skeptisk til å utnevne den tidligere statsministeren til jobben.

Skepsisen går ikke på om Stoltenberg er kvalifisert, men om en utnevnelse av Stoltenberg vil ha noe å si for folks oppfatning av sentralbankens uavhengighet.

Støre har snudd om Stoltenberg-kontakt

Støre benektet i to intervjuer i desember at han hadde snakket med Stoltenberg om stillingen. Det står han fortsatt på, selv om han mandag opplyste til TV 2 at Stoltenberg informerte ham 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som ny sentralbanksjef. Dette skjedde mens de to gikk på tur.

«Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet» uttalte Støre til TV 2.

Som Aftenposten har omtalt tidligere, har Støre og Stoltenberg hatt et omfattende og nært forhold gjennom mange år.

Til Dagens Næringsliv i desember sa han at fikk vite om Stoltenbergs navn på søkerlisten gjennom mediene og benektet at sentralbanksjef-jobben hadde vært et tema med Stoltenberg.

– Jeg har vært helt utenom det temaet også i vår relasjon, som har vart i mange år, sa han da.

Overfor NTB har han nå presisert at selv om saken ble nevnt mens de to gikk tur i oktober, vil han ikke definere dette som en samtale.

Stoltenberg diskuterte jobben med Tangen

Aftenposten omtalte søndag at Stoltenberg diskuterte jobben med oljefondssjef Nicolai Tangen to ganger i fjor. Første gang var i en middag hjemme hos Knut Brundtland i januar 2021. Andre gang var på et fly på vei til FNs generalforsamling i New York i september.

En av sentralbanksjefens viktigste oppgaver er å være styreleder i Oljefondet.

Brundtland er for øvrig sønn av tidligere Ap-leder og statsminister Gro Harlem Brundtland.

TV 2 meldte mandag at Støre også snakket med Tangen om Stoltenberg som mulig sentralbanksjef. Det skjedde også i en middag hjemme hos Knut Brundtland.

Støre har også innrømmet at Stoltenberg nevnte den ledige jobben under en gåtur de to hadde sist høst. Støre sier at han da fortalte gamlesjefen at dette ikke var noe de kunne snakke om.

Støre har meldt seg inhabil i vurderingen av om Stoltenberg kan få prestisjejobben.