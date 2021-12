Aktor om Liadals forklaring: – Har rett og slett snakket usant

Statsadvokat Monica Krag Pettersen mener bedrageritiltalte Hege Haukeland Liadal (Ap) har forklart seg usant om reiseregningene hun har sendt til Stortinget.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen i rettssaken mot tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap), som er tiltalt for grovt bedrageri av Stortinget.

NTB

7. des. 2021 14:39 Sist oppdatert nå nettopp

I sin prosedyre tirsdag tok statsadvokat Pettersen for seg det Liadal har forklart, både underveis i rettssaken og overfor Aftenposten og Stortinget.

Hun vektla at det er opp til retten å vurdere Liadals troverdighet, men argumenterte tydelig for at tiltaltes forklaring ikke er pålitelig.

– Hun har gjennomgående sagt at hun ikke husker. Når hun i retten i ettertid forklarer seg, er det basert på at hun har nøstet opp hva som har skjedd, og forklarer hva hun mener trolig har skjedd, sa statsadvokaten.

Hun mener Liadal har et sterkt motiv for å tilsløre eller forklare seg usant ettersom hun nekter straffskyld.

Fakta Tiltalen mot Hege Haukeland Liadal I tiltalen heter det at Liadal er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav a: «for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre noe som voldte tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er begått ved flere anledninger, over lengre tid og lovbryteren har misbrukt verv». Tiltalen gjelder 56 reiseregninger på til sammen 117.776 kroner. Det er satt av seks uker til rettssaken. Gjennom de ukene skal hver enkelt av de 56 reiseregningene gjennomgås. Aktoratet mener reiseregningene fra Liadal kan deles i fire kategorier: Tilfeller der grunnlaget for å skrive reiseregning «gjennomgående ikke er til stede».

Reiser som ikke er tilknyttet stortingsvervet.

Tjenestereiser som ikke gir krav til dekning av reiseregning fra Stortinget.

Reiser som gir rett til refusjon, men der det legges på noe som gir større utbetaling. Statsadvokaten har droppet tiltalepunkter der beløpet i reiseregningene har vært mindre enn 500 kroner og, med enkelte unntak, der reiseregningene ble levert lenge etterpå. De har prioritert de reiseregningene der tidspunktet for angivelig reise er veldig tett på når reiseregningene er levert i systemet. Vis mer

– Hun har motiv for å tilsløre de faktiske forhold og har rett og slett snakket usant. I mange tilfeller kan retten helt se bort fra hennes forklaring. Hun har rekonstruert og synset, sa statsadvokaten.

Endret forklaring

Hege Haukeland Liadal (Ap) er tiltalt for å ha levert fiktive reiseregninger mens hun satt på Stortinget.

Saken startet med at Aftenposten avslørte Ap-politikerens fiktive reiseregninger i april 2019.

Statsadvokaten mener det er påfallende at Liadal forklarer at hun husker mindre i dag, samtidig som hun står hardere fast på at reiseregningene ikke inneholdt uriktige opplysninger.

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) i Oslo tingrett da rettssaken mot henne startet.

– Jeg er i stuss over forklaringen på enkelte punkter. Hun gir uttrykk for å huske mindre nå i dag, samtidig som hun er mer fast på at reiseregningene ikke inneholder uriktige opplysninger, sa aktor.

Hun mener den tidligere stortingsrepresentanten har et sterkt motiv for ikke å fortelle sannheten.

– Det er et stort fall å fra det ene øyeblikket sitte på Stortinget som en av folkets ypperste tillitspersoner, til å sitte som tiltalt i en straffesak som springer ut i at man har misbrukt den tilliten, sa Krag Pettersen.

Grovt bedrageri

Statsadvokaten viste til flere eksempler som trekker Liadals troverdighet i tvil. Blant annet en todagersreise hun skal ha vært på, som ved nærmere undersøkelse viste seg å vare i bare én dag. Og kun deler av denne ene dagen.

Krag Pettersen trekker også forklaringen om at Liadal har «kladdet» reiseregningene lang tid i forkant, i tvil. Statsadvokaten sa at nesten alle reiseregningene er opprettet kort tid før reisen, under reisen, kort tid etter reisen eller i nær tilknytning til reisen.

Hun understrekte også at grunnlaget for at bedrageriet vurderes som grovt, ikke er den samlede summen, som nå er oppjustert til 125.000, men at Liadal misbrukte tillitsvervet som stortingsrepresentant til å gjøre dette.

– Normalt vil beløpets størrelse stå sentralt for om bedrageriet er grovt, men i vår sak er beløpet underordnet, sa Krag Pettersen.

– Selv om retten skulle finne at Liadal bare skal dømmes for noen av reiseregningene, vil det uavhengig av dette være tale om et grovt bedrageri, sa hun.

Stor inkassogjeld

Påtalemyndigheten mener den tidligere stortingsrepresentanten har hatt et klart motiv for å skaffe seg økonomisk vinning.

Gjennomgang av familiens økonomi og skattemeldinger viser at hun hadde forbrukslån og ingen sparepenger.

– Gjennomgang av Liadals lønnskonto viser at hun har hatt inkassoregninger på 856.000 kroner fra 2013 til 2019. Hun hadde dårlig likviditet, regninger ble ikke betalt ved forfall. Dessuten var forbruk til varekjøp unormalt høyt. Dette var en økonomi som stadig var bakpå og hadde behov for tilførsel av kapital, sa statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Erik Lea er Liadals forsvarer.

Liadals forsvarer Erik Lea sier til NTB at han ikke ønsker å kommentere saken mens prosedyrene pågår. Liadal nekter straffskyld for grovt bedrageri.

Dette er den andre straffesaken knyttet til falske reiseregninger på Stortinget.

Tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari ble i oktober 2020 dømt til 11 måneders ubetinget fengsel i Høyesterett for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget og på den måten svindlet til seg 450.000 kroner. Dette skjedde også etter en avsløring i Aftenposten.