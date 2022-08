Høyre sier nei til ekstraordinært strømmøte nå

Frp og SV er i mindretall når presidentskapet mandag skal bestemme om Stortinget skal hasteinnkalles til et ekstraordinært strømmøte.

Nikolai Astrup (H) er energipolitisk talsperson i Høyre.

8. aug. 2022 10:45 Sist oppdatert 13 minutter siden

Nikolai Astrup (H) er energipolitisk talsperson i Høyre og sier regjeringen må jobbe raskt og grundig med å komme med forslag til å hjelpe den ekstraordinære strømsituasjonen.

– Det vi nå tror kommer på plass er en ordning for å avhjelpe situasjonen spesielt utsatte bedrifter. Det er bedrifter som har strøm som en stor andel av bedriftskostnadene.

Stortingets presidentskap skal mandag vurdere om det skulle innkalles til ekstraordinært stortingsmøte på grunn av strømkrisen. Det er Frp, Rødt og SV som har krevd dette. Stortinget har egentlig møtefri til oktober.

Fakta Strømkrisen Krigen i Ukraina har ført til energikrise i Europa. Årsaken er at mange europeiske land er blitt avhengige av russisk gassleveranser, og disse er nå i stor grad kuttet. Samtidig er det er lite vann i norske kraftmagasiner, noe som reduserer tilgangen til vannkraft. Tyskland har også stengt ned atomkraftverk som gir tilgang til store mengder energi. Situasjonen påvirker kraftmarkedet i hele Europa, siden dette er knyttet samme. Situasjonen gir svært høye strømpriser og økt risiko for rasjonering. Vis mer

Astrup mener det ikke er nødvendig.

Han mener man må vente å se hvilke forslag regjeringen kommer med konkret før man skal ha et ekstramøte i Stortinget.

– Det er ikke grunnlag for å ha et stortingsmøte nå, før regjeringen har gjort den jobben, sier Astrup.

Høyres representant i Stortingets presidentskap har flertall sammen med representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. SV og Fremskrittspartiet vil utgjøre mindretallet. Rødt sitter ikke i presidentskapet.

Sylvi Listhaug kritiserer Høyre: – Det er opp som en løve og ned som en skinnfell, når det skal så lite til for å berolige Høyre.

Sylvi om Høyres strømmøte-nei: – Flaut

Sylvi Listhaug (Frp) er ikke fornøyd med Høyres manglende støtte til å innkalle Stortinget til et ekstraordinært strømmøte.

– Først og fremst må det være flaut for Høyre, hvis de har gått så hardt på banen og sa at de ønsket et møte i Stortinget, nå snur, på bakgrunn av de fislete forslagene som regjeringen har lagt frem.

Hun sier tiltaket som regjeringen har kommet med for husholdningene hvor man får 90 prosent støtte når prisen går over 70 øre.

Hun sier de heller ikke er blitt noe klokere på regjeringens plan for bedriftsstøtte.

Frp på sin side ønsker makspris på strøm, for både bedrifter og husholdninger.

– Vi mener vi burde hatt makspris på strøm, som hadde vært enkelt å administrere. Det er på 50 øre. Da tar staten hundre prosent over 50 øre.

– Vil du at det også skal gjelde bedrifter? De som driver datasentre og bruker masse strøm på å utvinne kryptovaluta og bitcoin?

– Vi mener det skal gjelde for alle.

Rødt: Det haster å få på plass strømtiltak

Rødt mener regjeringen er mer preget av handlingslammelse enn handlekraft i sin håndtering av strømkrisen. De mener det haster å få på plass tiltak.

– Regjeringen er mer preget av handlingslammelse enn handlekraft, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om strømkrisen til NTB.

Han var ikke imponert etter at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mandag morgen holdt et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget om strømsituasjonen.

Rødt ønsker et ekstraordinært stortingsmøte om strøm, men dette ser ikke ut til å skje etter at Høyre har frafalt sitt krav.

Moxnes tror derimot ingen utenfor Stortinget vil forstå dersom Stortinget fortsetter sin dvale til oktober, i stedet for å få på plass tiltak som kan hjelpe folk og bedrifter med strømregningene, skriver NTB.

– Det haster for mange bedrifter som er på konkursens rand, og mange vanlige folk har brukt opp sine reserver på strømregninger tidligere i vår – og nå har dem ikke mer. De trenger trygghet for høsten og vinteren, sier han til NTB.

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde mandag morgen et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget for å informere om deres arbeid med strømsituasjonen.

Aasland: – Begrensninger på kraftselskapene kan føre til at strømprisen øker enda mer

Olje- og energiministeren sier at begrensninger på kraftselskapene kan føre til at strømprisen øker enda mer. Samtidig er det usikkert hvor mye prisen kan øke, skriver NTB.

– Slik som situasjonen er nå vil klare beskjeder om å holde igjen på vannet gjøre at strømprisene faktisk kan øke noe, og det er viktig at vi håndterer det. Folk skal være trygge på at de skal få slippe å betale for den økningen gjennom støtteordningen som er etablert. Det er viktig at folk føler trygghet nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mandag.

Aasland er usikker på hvor mye strømprisen kan øke om kraftselskapene blir begrenset.

– Det kommer helt an på hvordan systemet faktisk fungerer, vi har sett ekstremt høye priser gjennom sommeren og vi skal sørge for at husholdningene får en god avlastning for det, sier han.

Regjeringen varslet flere nye tiltak for å lette på dagens strømsituasjon. Tiltakene er blant annet at strømstøtteordningen til husstander blir økt til 90 prosent fra 1. september. Endringen vil samtidig bety at strømstøtten i alt vil koste staten milliarder av kroner, skriver NTB.

– Foreløpig er kalkulert kostnad på 23 milliarder inneværende år.