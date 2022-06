Vedum presset Støre til å fravike Hurdalsplattformen

– Vedtaket er en naturlig konsekvens av at Sp sitter i regjering, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland mener det er en «totalt bortkastet sak».

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum presset Ap-leder Jonas Gahr Støre til å fravike Hurdalsplattformen og godta mulig oppløsning av Kristiansand kommune.

13 minutter siden

Detaljene i det storpolitiske spillet som førte til at statsminister Jonas Gahr Støre ga etter og godtar ny folkeavstemning om oppløsning av Nye Kristiansand kommune, lekker nå ut.

Kommunen så dagens lys 1. januar 2020. Men nå er veien åpen for en oppsplitting tilbake til Kristiansand, Søgne og Songdalen i 2028. Beslutningen kom som et sjokk på Aps ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Jeg ble informert av partisekretær Kjersti Stenseng lørdag formiddag. Hun sa at denne saken var dukket opp igjen og var vanskelig i regjeringen. Og at det var lurt at jeg snakket med Jonas om dette.

– Jeg fikk tak i han litt senere på dagen. Da bekreftet Støre at han hadde hatt møter samme dagen og at nå var det avgjort, forteller Skisland.

– Så beslutningen var tatt før du fikk kontakt?

– Ja, og det er noe av det tyngste å svelge. At avgjørelsen som er kjempeviktig for Kristiansand ble tatt uten at vi ble kontaktet. Det sa jeg til Jonas, sier Skisland.

– Tillitsbrudd

Kristiansand Ap sendte ut en pressemelding om at «dette er mot vår vilje» og et «stort tillitsbrudd og et brudd på Hurdalsplattformen».

Plattformen sier at oppløsning kun kan skje etter søknad fra kommunestyret. Bystyret i Kristiansand sa nei til oppløsning i desember 2021 og trodde de la striden død for alltid.

– Jeg har hatt ryggdekning fra Ap sentralt hele veien. Vi sto trygt på at det ikke ville bli noen nye runder. Inntil jeg fikk beskjed om at dette «sto helt øverst på Sps prioriteringsliste». Og at det var vanskelig å komme unna, sier Skisland.

– Ble Støre presset til å godta ny folkeavstemning?

– Det tror jeg er åpenbart.

– Fikk Ap eller Kristiansand noe tilbake?

– Nei, vi har ikke fått noe tilbake eller signaler om hva vi ble forhandlet mot.

– Hva blir konsekvensene?

– Å få dette inn gjennom bakruten passer ekstremt dårlig. Det skaper masse støy, unødvendig negativ oppmerksomhet og uro for 10.000 ansatte som har brukt to år på å planlegge og tre år å bygge seg sammen.

– Dette vil ødelegge mange av de gode sakene vil skulle løfte frem i valgkampen, sier han.

Høy pris for regjeringssamarbeid

– Har prisen for regjeringssamarbeidet blitt for høy?

– Vi får en følelse av at Sp har saker som er usedvanlig lite interessante, og som løftes opp til å bli kjempeviktige for regjeringen. Her betaler Kristiansand en stor omkostning. Dette er en totalt bortkastet sak som får store konsekvenser for Norges femte største by.

– Hvis det er slik det foregår, bør man tenke over regjeringssamarbeidet på nytt, sier han.

Sp-leder Slagsvold Vedum avviser at han la Sps deltagelse i regjeringen i potten:

– Nei, nei ikke i det hele tatt. Det er ikke slik det fungerer i det hele tatt. Vi måtte behandle innbyggerinitiativet. Så ble det konkludert på helt vanlig vis i regjeringen.

– I regjeringskollegiet eller på tomannshånd mellom Støre og Vedum?

– Regjeringens interne arbeid er regjeringens interne arbeid. Man jobber seg gjennom sakene. Til syvende og sist havnet saken på kommunalministerens bord. Og i saker som skaper oppmerksomhet, vil man gjerne forankre vedtaket.

– Viktig politisk seier for Sp?

– Det er en viktig sak. Men vi snakker ikke om seire og tap. Vedtaket er en naturlig konsekvens av at Sp sitter i regjering.

– Vi lytter mer til folk lokalt. Det er ikke slik at jeg skal sitter og bestemmer dette. Folk skal få bestemme selv, sier Vedum.

– I ekteskap bør begge være for

Han viser til at Søgne Songdalen ble sammenslått mot folkets vilje av Høyre og Frp.

– Det har vært konstant uro rundt dette. Nå legger vi til rette for at folk som bor i kommunene skal få si sin mening. Her var det et innbyggerinitiativ som en bred gruppe av befolkningen sto bak. Det er en demokratisk ventil man har og som ble brukt, sier Vedum. Han viser til at «i alle ekteskap bør begge parter være for.»

– Det bør ikke bare være mannen eller konen som sier ja. Den som fridde var tidligere Høyre-ordfører i Kristiansand, og han fikk hjelp av Jan Tore Sanner og Erna Solberg til å tvinge det gjennom, sier han.

– Hvor mye motstand møtte du hos Støre?

– Dette gikk greit. Vi finner gode løsninger. Vi ønsker ikke å splitte for splittelsens skyld. Vi legger til rette for at folk skal få si sin mening. Vi ønsker ikke å overkjøre folk, slutter han.

Hverken Støre eller Stenseng har besvart Aftenpostens henvendelser.