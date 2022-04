Kulturministeren heiste regnbueflagget foran Eidsvollsbygningen

For å markere at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, ble regnbueflagget heist ved den historiske Eidsvollsbygningen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og leder av Skeiv Ungdom, Odd Thomassen, heiser regnbueflagget foran Eidsvollsbygningen.

21. apr. 2022 09:28 Sist oppdatert 7 minutter siden

Det var kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) som fikk æren av å heise flagget på hovedflaggstanga foran nasjonalmonumentet sammen med leder av Skeiv Ungdom, Odd Thomassen.

Også organisasjonen Fri og arrangørene av Skeivt kulturår var representert ved flaggheisingen.

Helt fram til 1972 kunne norske menn bli tiltalt og straffeforfulgt for å utøve sin legning seksuelt, og Norge var blant de aller siste landene i Vest-Europa som avskaffet et slikt lovforbud.

Regjeringen beklaget onsdag at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter.

Mellom 1902 og 1950 ble 119 menn i Norge dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann. De måtte gjennom rettssaker, domfellelse og soning, i tillegg til at de møtte offentlig skam og fordømmelse.

– Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen å beklage, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).