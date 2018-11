Knut Arild Hareide røpet fredag formiddag at han går av om KrFs landsmøte vedtar å forhandle med Høyre, Frp og Venstre med sikte på å danne regjering.

– Det er ikke rett for partiet om jeg leder videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg så tydelig anbefalte, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i sitt livs viktigste tale på partiets skjebnelandsmøte.

Noen reagerer med «ingen kommentar». Andre gir tydelig uttrykk for at de misliker tidspunktet Knut Arild Hareide valgte for å beskjed om at han går av som leder dersom han taper avstemningen på dagens landsmøte.

– Han har hele tiden sagt at dette skulle dreie seg om veivalg, ikke personvalg. Hareide har selv understreket dette. Jeg synes derfor han burde ha ventet til etterpå, sier Beate Husa, gruppeleder for KrF i Hordaland fylkesting.

Hun er en av de tydeligste stemmene på høyresiden.

Hareide: – Det er ikke det beste for partiet om jeg fortsetter som kaptein om KrF går i regjering med Frp.

Burde sagt det etter avstemningen

Samme syn har fylkeslederen i Rogaland KrFU, som har en stor blå delegasjon på landsmøtet.

– Jeg hadde helst sett at han hadde sagt dette etterpå, etter avstemningen, sier Jonas Andersen Sayed, som legger til at han synes det er trist at Hareide går av om han taper.

Fylkesleder i Møre og Romsdal er også blant dem som kritiserer Hareide.

– Jeg hadde håper at han ikke hadde sagt dette nå, sier Randi Walderhaug Frisvoll.

Varslet avgang – går senere i høst

Selv om Hareide i dag varslet sin avgang, bekrefter han det Aftenposten skrev tidligere denne uken: Han venter med å gå av og overlate roret til noen andre før det foreligger en ferdig forhandlet politisk plattform mellom KrF og de andre borgerlige partiene.

Det er i utgangspunktet et flertall blå delegater i landsmøtesalen; 99 blå mot 90 røde og én blank. Hareides tilhengere har stor tro på at det er mulig å vende åtte delegater. De håper at Hareides ultimatum kan påvirke noen usikre.

Tar debatten uavhengig av om han ligger i potten

Husa mener det hadde vært så mye lettere "å følge Hareide" i hans forslag om veivalg, dersom han hadde hatt partiledelsen eller stortingsgruppen med seg.

– Men det har han jo ikke. Derfor må han også akseptere at vi tar debatten helt uavhengig av om hans "politiske liv" nå ligger i potten, sier hun.

Husa har imidlertid ingen tro på at stemningen i salen vil snu etter Hareides ultimatum.

– Nei, de aller fleste i salen har bestemt seg for lengst. Jeg har absolutt ingen tro på at salen vil snu.

Redaktør Selbekk: – Kan snu landsmøtet

Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen, tror Hareides «kabinettsspørsmål» i kombinasjon med hemmelig votering, kan være det som vipper landsmøte i rød retning.

Han sier at det var ventet at han ville si ifra at han ikke ville fortsette om han tapte, og at det åpenbart gjorde inntrykk på landsmøtet.

– Hareide er populær og det merkes, sier han.

Stein Bjørge

Grøvan: Hareides ultimatum påvirker neppe resultatet

Hans Fredrik Grøvan, som har vært fanebærer for dem i partiet som mener KrF skal forbli i opposisjon, kritiserer ikke Hareide for å røpe at han vil gå av, om han taper.

– At han sier dette i dag ut fra alle de spekulasjonene som har vært, synes jeg er helt naturlig. Jeg tror at de delegatene som møter her i dag har gjort sine vurderinger og tatt sine beslutninger, så jeg tror ikke dette vil være det spørsmålet som velter noen av sidene, sier han.

Han tror de fleste hadde regnet med at Hareide kom med dette budskapet, og bekreftet at partilederen hadde orientert sentralstyret og stortingsgruppen om budskapet.

Grøvan legger til at han synes det er veldig synd om Hareide går av.

– Vi har hatt en fantastisk god leder, sier han.

Flere reagerer med taushet

Flere på «blå» side velger å forholde seg taus til KrF-lederens ultimatum. Blant dem er KrFU-leder Martine Tønnessen, Lederen i Buskerud KrF, Hege Irene Fossum og sentralstyremedlem Tove Welle Haugland.

– Jeg tror ikke jeg vil kommentere det ennå, sier sistnevnte.

Bjørge, Stein

Fredag bestemmer KrF seg – men hva skjer etterpå?

– Naturlig at Ropstad overtar

KrFs varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, synes ikke det var overraskende at Hareide varslet sin partiet.

– Det har ligget i kortene. Samtidig kan han være med på å legge press på landsmøtet, sier sørlendingen som håper landsmøtet velger å gå inn i regjering med høyresiden. Jørgensen selv samarbeider med Høyre i sørlandsbyen.

– Nå er det naturlig at Kjell Ingolf Ropstad overtar som ny partileder, sier han.

Bondevik med klar støtte til Hareide

Tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik mener det var riktig av Hareide å flagge sitt syn på ledervervet i formiddag.

– Ja, det var riktig av ham, sier Bondevik.

– Hvorfor?

– Fordi det allerede var lekket. Da var det ryddig og riktig å klargjøre dette, sier Bondevik som mente han holdet en fremtidsrettet tale.