Følg KrFs «superlørdag» i vår direkteblogg: Vil KrFs skjebne bli avgjort i dag?

– Dette er en debatt partiet har lagt lokk over i lang tid. Som med andre trykkokere blir det tøft når det først får utløp, sier redaktør i den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk.

Fredag 2. november skal KrFs landsmøte stemme over om partiet vil søke regjeringsmakt – og om den i så fall skal søkes med Solberg, eller Støre.

I dag ventes det høy temperatur i menighets- og forsamlingshus kysten rundt, når fem fylker skal velge sine utsendinger til skjebnemøtet. Hvem som blir valgt under dagens møte-maraton, kan til syvende og sist avgjøre om Erna Solberg får fortsette som statsminister, eller om vi får en helt ny regjering.

Spørsmålet avgjøres av 190 delegater på landsmøtet. I dag velges 52 av dem.

Fakta: «Superhelgen» minutt for minutt Lørdag: Kl. 10: Hordaland holder sitt møte på Straume Forum. Her velges 14 delegater. Det er antatt at resultatet foreligger kl. 14. Kl. 10: Trøndelag holder sitt møte på Fokusbygget i Skogn, møtet antas ferdig kl. 15. Her velges 13 delegater. Kl. 10: Troms holder møte Vollan Gjestestue i Nordkjosbotn. Møtet antas ferdig ca. kl. 16. Her velges 6 delegater. Kl. 11: Møre og Romsdal holder sitt møte på Vestheim ungdomssenter, Vestnes. Møtet antas ferdig kl. 17. Her velges 12 delegater. Kl. 11: Sogn og Fjordane holder møte på Skei. Her velges 7 delegater. Søndag: Nordland holder ekstraordinært årsmøte. Møtet holdes i Bodø. Møtet er antatt ferdig kl. 17. Her velges 6 delegater.

Delt på midten

Partiet er delt omtrent på midten i synet på om de vil følge Knut Arild Hareides anbefaling om å søke regjeringsmakt sammen med Ap og Sp, eller om de vil følge de to nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestads råd om å forhandle med Erna Solberg først.

Etter at seks fylker har valgt sine delegasjoner, leder fløyen som vil gå inn i Solberg-regjeringen. Men ulike bergninger og opptellinger tyder på at det kan bli svært jevnt helt frem til Østfold som siste fylke, velger sine representanter tirsdag neste uke.

Aftenposten har journalister på møtene i Hordaland og Møre og Romsdal, og følger valgdramaet i KrF tett på nett gjennom hele lørdag.

Disse fylkene skal velge sine mandater på KrFs «superlørdag»:

Hordaland (14)

Møre og Romsdal (12)

Sogn og Fjordane (7)

Trøndelag (13)

Troms (6)

Men «superhelgen» slutter ikke der: Søndag velges ytterliggere seks delegater i Nordland.

Størst spenning er det knyttet til hvordan valgene går i Hordaland og Møre og Romsdal. Begge fylkene er tunge fylker i KrF, som får sende en stor gruppe mandater til landsmøtet, og begge fylkene har tradisjonelt tilhørt den borgerlige fløyen i partiet.

En undersøkelse BT har gjort, tyder på at det blir klart blått flertall i Hordaland. I Møre og Romsdal er utfallet mer uklart. Her har KrF-nestor Kjell Magne Bondevik fortsatt stor påvirkningskraft i enkelte kretser. Hans støtte til partileder Knut Arild Hareide har gjort at Molde nå sender flest røde representanter til lørdagens møte, mens Ålesund sender like mange røde som blå. Dette er fylkes to største lokallag.

En undersøkelse Adresseavisen har gjennomført tyder på klart rødt flertall i Trøndelag.

Slik ser flertallet ut i fylkene nå:

KrFs største lokallag frykter å bli overkjørt av knøttsmå Hareide-lag i nord. Fredag ville de stå opp mot partiledelsen

Lydige politikere – eller rå makt fra grasrota?

Hvordan delegatene velges er blitt det mest betente temaet den opphetede debatten i KrF, etter at det borgerlige flertallet i Rogaland endte med å stemme frem en helblå delegasjon til landsmøtet.

Partiledelsen oppfordrer fylkene sterkt til å sende representative delegasjoner som speiler meningsfordelingen i salen, og ikke la fløyen som har flertall stikke av med alle representantene.

Men flere av de største lokallagene har varslet at de ikke vil følge ledelsen. De frykter å bli overkjørt av knøttsmå «røde» lag i nord, som sett i forhold til antallet stemmer de fikk i valget, er kraftig overrepresentert på landsmøtet.

Ender noen av de borgerlige fylkene med å sende helblå delegasjoner, kan løpet være kjørt for Hareide allerede lørdag kveld.

– De store fylkene føler seg underrepresentert. Jeg forstår at de gjør det, men de glemmer at det kun er tre stortingsrepresentanter som er direkte valgt. Selv Ropstad kom inn på Stortinget med utjevningsmandat, sier politisk redaktør i Vårt Land, Berit Aalborg.

Hun tror det vil splitte partiet dersom de store fylkene nå er villige til å bruke makten sin. Enden på visa kan være at de som har stemt KrF i de mindre fylkene, mister tilliten til KrF og lar være å stemme KrF ved neste valg, mener Aalborg.

Selbekk mener KrF de siste dagene har vist at partiet er et maktkampparti tilsvarende både Høyre og Arbeiderpartiet.

– Denne debatten er blitt giftigere og mer skitten enn det alle, også Hareide, hadde sett for seg, sier Vebjørn Selbekk.

Olav Olsen

Vil jevnt løp føre til at Grøvans «status quo» vinner?

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan vil hverken gå i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, eller med Arbeiderpartiet og Senterpartietp.

Han mener begge deler innebærer løftebrudd. Derfor har han fått trumfet gjennom at landsmøtet først stemmer over om partiet vil gå i regjering eller forbli i opposisjon, før det stemmes over hvilken side man vil søke regjeringssamarbeid med.

Frem til nå har et stort flertall i det splittede partiet stort sett vært enige om en ting: KrF kan ikke fortsette i opposisjon og bør søke regjeringsmakt.

Men dersom det 2. november er et svært knapt rødt eller blått flertall, kan siden som ligger an til å tape, stemme mot å gå i regjering i den første avstemningen.

Politisk redaktør Berit Aalborg i den kristne avisen Vårt Land, tror Grøvans forslag kan ende med å vinne frem.

– Men hans forslag oppleves ikke som en sentrumsløsning for venstresiden. De som følger ham, sier ok til å fortsette med Solberg og Frp. Det er fremdeles lyseblått, men for mange er det bedre å sitte utenfor, enn i, en blå regjering, sier hun.

Også Selbekk ser mulighet for at de røde samler seg om Grøvans alternativ, om det ligger an til et knapt blått flertall.

– Det er det nest verste utfallet, det verste er å gå i regjering med blått. Men det er så sterk motstand på begge sider at jeg egentlig ikke tro dette er et alternativ, sier han.

KrF-topp åpner for at stortingsgruppen kan trekke i nødbremsen dersom et knapt flertall på landsmøtet vil inn i regjering

Er dette vinn eller forsvinn for Knut Arild Hareide?

Knut Arild Hareide har varslet sentralstyret om at han kommer til å trekke seg dersom partiet stemmer for å gå inn i Solberg-regjeringen. Det bekrefter flere kilder i sentralstyret overfor NRK.

Hverken Aalborg eller Selbekk tror Hareide kan bli sittende dersom Grøvan-alternativet vinner frem, og partiet blir sittende i opposisjon.

– For partiet kan Hareide godt forsette, men det er ikke sikkert at han selv ønsker det. Han har lagt hodet på blokken og gitt et klart råd. Da vil det overraske meg om han blir sittende, sier hun.