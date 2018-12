Olaug Bollestad blir konstituert som ny KrF-leder dersom Hareide går av

Det blir etter all sannsynlighet utfallet dersom KrF i slutten av januar blir enige med regjeringspartiene om en regjeringserklæring og KrFs landsstyre vender tommelen opp.

Det sier flere sentrale KrF-ere som Aftenposten har snakket med.

Tok til orde for Ropstad som naturlig arvtager

Mange i KrF tok tidligere i høst til orde for at Kjell Ingolf Ropstad var den naturlige arvtager dersom Hareide trekker seg – og at Ropstad derfor også burde konstitueres som leder frem til KrF-landsmøtet i april.

På tross av at han er andre nestleder, mens Bollestad er første.

Espedal, Jan Tomas

Men VGs avsløring av Ropstads og Bollestads tette samarbeid med statsminister Erna Solberg (H) og spesielt Ropstads aktive bruk av abortloven i striden om KrFs veivalg, har gitt Ropstad en kraftig ripe i lakken.

Mange sentrale KrF-ere sier fortsatt rett ut at han ikke lenger er samlende nok.

– Da bør han heller ikke konstitueres nå. Det blir helt galt, sier en sentralt plassert kilde.

– Det fornuftige å gjøre nå

Flere på blå side i KrF har på tross av dette ment at Ropstad likevel bør konstitueres, fordi de mener han uansett vil være den åpenbare lederkandidaten i april og derfor bør overta med en gang.

Men sentrale KrF-ere, på begge sider, som Aftenposten har snakket med, mener nå at Bollestad skal konstitueres frem til april.

Bollestad rammes av den samme kritikken som rettes mot Ropstad, men er likevel første nestleder og den som, ifølge vedtektene, trer inn som partileder dersom partileder går av midt i en periode, blir syk e.l.

– Det vil være det fornuftige å gjøre nå. Da vil også valgkomiteen få tid til å foreslå kandidater frem til landsmøtet, sier Karin Bjørkhaug, «rødt» medlem av sentralstyret.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– En selvfølge at det blir Olaug

Flere trekker også frem at det vil være umusikalsk å «vrake» en kvinne.

Fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, som ønsker Ropstad som permanent partileder, mener det er klokt å konstituere Bollestad.

– Det er en selvfølge nå at det blir Olaug, sier Turøy.

Kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte

Alt dette skal diskuteres på et nytt, ekstraordinært landsstyremøte 12. desember.

Umiddelbart etter avsløringene av nestledernes samarbeid med statsministeren, ble det avholdt ekstraordinært landsstyremøte over telefon. På møtet ba flere om at det ble innkalt til enda et ekstraordinært landsstyremøte, for å møtes fysisk for å snakke ut om det som hadde skjedd.

Det vil altså bli avholdt onsdag i neste uke.

På landsstyremøtet neste onsdag vil det trolig også bli diskutert om valgkomiteen skal kobles på for å komme med forslag til hvem som eventuelt skal konstitueres.

Leder i valgkomiteen, Solveig Ege Tengesdal, sier det er helt opp til landsstyret om de vil koble inn valgkomiteen og eventuelt avvikle et ekstraordinært landsmøte for å velge en permanent leder.

Carina Johansen / NTB scanpix

– Men valgkomiteen vil ikke ta et slikt initiativ. Og det vil uansett, i en slik situasjon, være kort tid frem til ordinært landsmøte. Da kan det være hensiktsmessig med en konstituering. Og hvis det blir det, er det naturlig at det blir Olaug. Men dette er det sentralstyret og landsstyret som avgjør, sier Tengesdal.

De fleste avviser muligheten for et nytt ekstraordinært landsmøte så kort tid etter det forrige (2. november) og så tett opp til det ordinære landsmøtet i april. Dyrt er det også, påpekes det.

Kun to lederkandidater

Samtidig har Hans Olav Syversens kategoriske nei til å bli ny leder foreløpig dempet den mest intense diskusjonen i partiet om hvem skal etterfølge Hareide på permanent basis.

Men det er nærmest unison enighet om at det er kun to kandidater: Ropstad og Syversen.

Bollestad har tidligere sagt at hun ikke ser på seg selv som kandidat til å bli partileder permanent og har pekt på Ropstad. Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra Bollestad nå.

– Vi har pekt på Syversen. Så får vi se, sier fylkesleder i Hedmark, Oluf Maurud.

KrF

– Han er mer samlende enn Ropstad, sier Maurud.

Kan bli Ropstad likevel?

En sentral KrF-politiker på «rød» side som er svært kritisk til Ropstads adferd, åpner likevel opp for at vedkommende kan gå for Ropstad som partileder – til slutt.

– Det vanskelig å forholde seg til måten han opptrådte på. Vi er mange som ikke ferdige med den saken.

– Men hvis valget står mellom Ropstad og Syversen, så kan kanskje Ropstad være mer samlende i et parti som er delt i en rød og en blå side. Jeg oppfatter Syversen som klart på blå side, mens Ropstad tross alt står nærmere midten av partiet.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Men mange sentrale KrF-ere vil nå «pause» lederdiskusjonen, i alle fall i det offentlige rom. Først når regjeringsspørsmålet er avklart vil diskusjonen ta til for fullt igjen.