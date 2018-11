KrF: Støtter kutt for Human Rights Service

– Vi støtter kuttet i støtten for Human Rights Service (HRS). Det finnes ikke fnugg av integrering i HRSs virksomhet, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Statsstøtten til Human Rights Service, ledet av Hege Storhaug, kommer til å bli en vanskelig nøtt å knekke i budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019, er støtten kuttet med en halv million kroner fra 1,8 til 1,3 millioner kroner. Det utløste sterke reaksjoner fra Frps Sylvi Listhaug og hennes tilhengere. Støtten til HRS er en symbolsak for deler av Frp som reagerer på at bare det de oppfatter som «politisk korrekte» organisasjoner skal få støtte.

Noen uker senere sendte finansminister Siv Jensen ut en oppsiktsvekkende pressemelding om at regjeringspartiene var blitt enige om å reversere forslaget til kutt.

Da kom det frem at Venstres stortingsgruppe ikke hadde blitt informert og heller ikke var enig. Nå er det full forvirring om hvorvidt HRS vil få 1,8 eller 1,3 mill. kroner.

Venstre var ikke informert

KrF tar utgangspunkt i Regjeringens budsjettforslag på 1,3 millioner kroner.

Posten i budsjettet som HRS får støtte fra, har som formål «å bidra til økt deltagelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn», samt «å sikre at alle har samme muligheter, rettigheter og plikter når det gjelder å delta i det norske samfunnet».

– HRS kan godt søke om støtte til sin virksomhet fra andre poster. Men vi støtter uansett forslaget om kutt, sier Hareide.

HRS: Frp orker ikke, gidder ikke

Daglig leder Rita Karlsen i HRS har tidligere, på organisasjonens nettsted, ikke lagt skjul på skuffelsen over kuttet.

– Det koster å være ærlig, og det uansett regjering, skriver hun og legger til at «det viser hvilken makt Høyre gir Venstre, og hvor feige Frp er.»

Karlsen mener at årsaken til kuttet er åpenbar: «Venstre er kommet inn i Regjeringen, og Frp orker eller gidder ikke forsvare oss i budsjettforhandlingene.»