– Anbudet til Go-Ahead må granskes. Avsløringer fra Aftenposten og andre medier har sådd så mye tvil om reglene ble fulgt, at legitimiteten til hele prosessen står i fare. Da trengs det en uavhengig gjennomgang av prosessen, sa SVs Arne Nævra til Aftenposten mandag.

Arbeiderpartiet hellet da mot granskning, men ville ha betenkningstid. Nå bekrefter samferdselspolitisk talsmann Sverre Myrli at partiet vil ha en uavhengig gjennomgang av anbudsprosessen.

Saken handler om det britiske selskapet Go-Ahead som nylig fikk kontrakten for å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen de neste ti årene.

Til tross for at NSB var bedre på kvalitet på 12 av 15 punkter i Jernbanedirektoratets evaluering, og Go-Ahead var svakere enn NSB og SJ på tre kvalitetspunkter som skulle vektlegges ekstra, vant det britiske selskapet konkurransen.

Samtidig er det kritisert at direktoratet vil hemmeligholde et internt regnestykke der de tre selskapene er veid mot hverandre.

SV legger frem forslag om granskning når samferdselskomiteens budsjett behandles i Stortinget tirsdag. Avstemningen som avgjør om det blir granskning finner sted tirsdag kveld.

SV fikk raskt støtte av Rødt:

– Det er på høy tid med granskning av dette, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Også Sps transportpolitiske talsperson Siv Mossleth stiller seg bak kravet.

– Jeg synes en uavhengig granskning er på sin plass, sier hun.

Ap støtter granskning

Ap, som nå går inn for uavhengig gjennomgang, ønsket først å ta avgjørelsen etter å ha hørt samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) redegjøre for saken i Stortinget neste tirsdag 18. desember.

Det er opposisjonen som har krevd å få statsråden inn på teppet.

– Det er mange ubesvarte spørsmål i denne saken som vi krever at ansvarlig statsråd Jon Georg Dale skal svare på. Og han bør ha gode svar, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

KrF sitter ikke i transportkomiteen, men Hans Fredrik Grøvan er den som holder i transportsakene. Til Aftenposten sier han at dersom det ikke fremkommer nye opplysninger, mener KrF at det ikke er noen grunn til granskning.

– Vi støtter ikke et slikt forslag, sa Grøvan mandag.

Tirsdag ettermiddag fastholder han denne holdningen.

Tøffe tak i Stortinget

Tirsdagens behandling av samferdselsbudsjettet vil bli et sted hvor anbudet for driften av tog på Sørlandsbanen blir et tema. Nævra sier at grunnen til at SV ikke venter til neste tirsdag med forslaget, er at det ikke er mulig å komme med slike forslag i debatten etter Dales redegjørelse.

Opposisjonen har over tid kjørt samferdselsministeren på denne saken. I spørretimen for knappe to uker siden avviste Dale at det var lagt politiske føringer for hvem som har fått anbudet.

– Forutsetningene for jernbanereformen er brutt. Kvalitet skulle telle mer enn pris. Nå ser vi i avsløring etter avsløring at kvalitetskriteriene måtte vike da Go-Ahead vant, sier Nævra.

Han mener prosessen med ytterligere anbud må stanses midlertidig i påvente av den uavhengige gjennomgangen og endringene i anbudsregelverket.

– Det er uakseptabelt at Jernbanedirektoratet planlegger å vekte pris høyere enn kvalitet i Jernbanepakke Nord. Kvaliteten skulle stå i sentrum for reformen. Derfor fremmer vi også forslag om at kvalitet fortsatt skal telle mest i de neste anbudspakkene.

Sps Mossleth sier at anbudet til Go-Ahead er som en løk. Det skrelles av lag på lag og det som avdekkes er til å gråte av.

– Vi i Sp har vært imot denne privatiseringen av jernbane, og vi var med på å kreve en redegjørelse fra statsråden som vi får neste tirsdag. Men det er så mye usikkerhet rundt denne saken at jeg mener at den bør føre til en uavhengig granskning, sier hun.

Ap: Feil i prosessen?

Ap-lederen sier at det er stor usikkerhet både blant reisende og ansatte etter at et selskap med «frynsete rykte» og «flere skandaler bak seg» stakk av med seieren om å få drive togtrafikken på Sørlandsbanen.

– Kvalitet skulle telle 60 prosent i konkurransen, og det er avdekket at NSB slo Go-Ahead på 12 av 15 kvalitetskriterier. Da er det god grunn til å spørre seg om anbudsprosessen er fulgt, sier Støre.

– Når pris blir det eneste avgjørende, slik det ser ut til å ha blitt på Sørlandsbanen, er det ikke til å komme utenom at det vil gå ut over tilbudet til de reisende eller forholdene for de ansatte. Det er en utvikling vi vil stoppe, legger han til.