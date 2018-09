Et flertall i fellesnemnda for Viken–Ap, SV, SP, Frp og MDG–hadde før tirsdagens møte varslet at de ville stille «arbeidet i bero inntil» Stortinget har behandlet sammenslåingene i regionreformen på nytt.

Etter en times debatt brukte leder av fellesnemnda, fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), en paragraf i kommuneloven til å hindre avstemning.

Ingen realitetsbehandling

Bakgrunnen for utsettelsen er at forslagene om å stille det politiske arbeidet med sammenslåingen i bero, ikke sto på sakslisten.

Forslagene–ett fra SV, Sp og Frp, og ett fra Ap- ble først fremmet i møtet.

Da sier loven at møteleder eller en tredjedel av forsamlingen kan hindre vedtak. Det trengtes 12 stemmer for å hindre realitetsbehandling. 14 medlemmer fra Høyre, Venstre og KrF stemte nei, og dermed ble det ingen realitetsbehandling.

Politisk spill i kulissene

Nå skal konsekvensene av forslagene av å «stille det politiske arbeidet i bero» utredes av administrasjonen og deretter tas opp til ny behandling 8. oktober.

De siste dagene og helt frem til voteringen foregikk det samtaler og konsultasjoner i kulissene.

Alle de tre fylkene som inngår i Viken: Akershus, Buskerud og Østfold, stemte opprinnelig mot sammenslåing. Men de har alle bøyd seg for Stortingets vedtak.

Etter at sammenslåingen av Troms og Finnmark på nytt havner i Stortinget, øyner motstandere av Viken en mulighet for at Stortinget også kan si nei til deres region.

– Helt uholdbar situasjon

– Det er en helt uholdbar, helt uoversiktlig situasjon på Stortinget, sa en SV-representant som begrunnelse for utsettelse.

– Tull og tøys. Nok en gang prøver man seg på omkamp mot et demokratisk vedtak man ikke liker, sa Lars Salvesen fra Kristelig Folkeparti, og fikk påtale av møtelederen for å kalle utsettelsesforslaget for «rene galimatias».

Før møtet sendte de ansattes organisasjoner en skarp uttalelse til fellesnemnda der de ga beskjed til fylkespolitikerne om at de forventet at de var «seg sitt arbeidsgiveransvar bevisst». Det gjorde situasjonen vanskeligere for Ap, medførte fraksjonsmøte og utsatt møtestart.

– De ansatte fortjener å få vite hva de skal jobbe med, hvem de skal jobbe med og ikke minst hvor de skal jobbe, sier Solli.

På toppen av det hele vedtok fellesnemnda før behandlingen av Viken-sammenslåingen innplassering av syv regiondirektører i – ja nettopp, Viken.

Høyre: Symbolsak som kan føre til kompetanseflukt

– Meget uheldig. Vi har fått bekreftet at Stortinget ikke snur. Dette blir en symbolsak bare til ulempe fordi ansatte, sier Solli, som nå frykter «kompetanseflukt» fra fylkeskommunene.

– Regjeringspartner Frp ønsker også utsettelse?

– Det er ubegripelig for meg, svarer hun.

KrFs Britt Gulbrandsen reagerte mot at flere – og spesielt Frp – prøvde å så tvil om partiets oppslutning om regionreformen.

– At et parti som sitter i regjering gjør det, er ikke greit. Det synes jeg er høyst oppsiktsvekkende, sa hun.

– Jeg trodde vi skulle verne og ikke ødelegge demokratiet slik vi ser i andre land, sa Monica Gåsvatn fra Høyre.