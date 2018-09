– Helt siden begynnelsen av 2000-tallet har AUF hatt det rødgrønne alternativet med SV, Sp og Ap som vårt foretrukne regjeringsalternativ. Det er det ingen tvil om, sier avtroppende AUF-leder Mani Hussaini til Aftenposten.

KrF-leder Knut Arild Hareide vil ekskludere SV fra et samarbeid.

Hussaini, som også møter i Aps sentralstyre, legger til at i motsetning til KrFU som stengte døren for et samarbeid med Ap, vil AUF opptre konstruktivt. Det under forutsetning av at KrF på landsmøtet 2. november bestemmer seg for at de kan kaste Solberg-regjeringen.

– Men det er noen verdispørsmål der vi ikke kan fire. Det gjelder abortloven og prinsippet om kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det er ekteskapsloven og de homofiles rettigheter. Dersom KrF vil diskutere med oss på dette grunnlaget, er vi åpne, sier Hussaini.

AUF-lederen har friskt i minne striden rundt reservasjonsretten for helsepersonell i 2014, da rekordstore 8. mars tog demonstrerte mot det som ble oppfattet som en uthuling av abortloven.

Ny AUF-ledelse

AUF skal ha landsmøte 18. til 21. oktober. Hussaini som har sittet i to perioder går av, Ina Libak er innstilt som ny leder. Denne helgen har AUF samlet noen av sine fremste talenter til lederskole på Utøya.

Hareides tale til landsstyret overrasket det politiske Norge, særlig fordi han var så tydelig. I Aps ettervalgsevaluering ble partileder Jonas Gahr Støres åpning for samarbeid med Venstre og KrF gitt noe av ansvaret for tilbakefallet. En rekke Ap-velgere satt seg på gjerdet.

På dagsordenen i Ap mandag

Fredag var det telefonkonferanse med sentralstyret og fylkeslederne i Ap. Den rådende holdningen der er at Ap avventer prosessen i KrF. Men etter det Aftenposten kjenner til var det også dem som uttrykte en grunnleggende skepsis.

Siden i sommer har Ap sakte, men sikkert krabbet oppover på meningsmålingene. Politikken er dreid i retning av å legge seg tett opp til LO i en rekke spørsmål og blankpusse rollen som opposisjonsparti. Mange i Ap er engstelige for at en flørt med KrF skal skape uro som ødelegger dette som mange opplever er skjørt.

Lokalt er det ulike erfaringer med KrF.

I Oslo samarbeider Ap med Miljøpartiet og SV i byrådet med støtte fra Rødt. I Bergen samarbeider både Venstre og KrF med Ap i byrådet.

Den rådende holdningen i Ap er at det er KrF som skal foreta et linjeskifte, men samtidig er det en voksende iver i Ap etter å felle Solberg-regjeringen, slik kilder uttrykker det overfor Aftenposten.

KrFs prosess

– Dette er en prosess som pågår internt i KrF, det skal vi ha respekt for. Denne prosessen tror jeg KrF klarer fint uten innblanding fra andre parti, sier Aps sekretær Kjersti Stenseng til Aftenposten.

Hun legger til at Ap kommer til å jobbe for å få flertall for viktig politikk i Stortinget.

– I høst blir pensjon fra første krone en av sakene der vi håper KrF går sammen med opposisjonen, slik de gjorde i vår for å begrense innleie, for et trygt og anstendig arbeidsliv og god eldreomsorg, sier hun.

Lederen i Fellesforbundet Jørn Eggum sa til VG i helgen at KrF må velge side og at pensjon fra første krone er en testsak.

Mandag morgen møtes den mektige Samarbeidskomiteen mellom LO og Ap, litt senere på dagen har Aps stortingsgruppe møte og på ettermiddagen samles Aps sentralstyre. Selv om det er det kommende budsjettet og regionreform som er blant de dominerende sakene på disse møtene som ble fastsatt før Hareides tale, kommer den aktuelle politiske situasjon også til å være et tema. Det vil blant annet si KrFs nyorientering.