– Norske ungdommer lever i verdens rikeste land, de har flere ting enn noen gang før, likevel er det rekordmange som bruker migrenemedisin, har psykiske problemer og ikke ser hensikten med å leve, sier Miljøpartiet De grønnes stortingsrepresentant Per Espen Stoknes, som også er psykolog.

Han mener dette tydelig illustrerer at det er mulig å legge bedre til rette for at folk skal oppleve å ha meningsfylte liv i Norge.