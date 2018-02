Fredag 2. februar går høringsfristen ut for endringer i ekteskapsloven. Det skal bli slutt på at fylkesmenn kan gi ungdom mellom 16 og 18 år lov til å gifte seg.

Det er bred enighet om denne lovendringen, alt fra Advokatforeningen til Norske Kvinners Sanitetsforening støtter lovendringen, som gjør at norsk ekteskapslovgivning kommer på linje med en rekke land i Europa og våre naboland.

Forslaget skal presenteres for Stortinget.

– Når kan det skje?

– I løpet av kort tid kommer Barne- og likestillingsdepartementet til å legge frem forslag om å endre ekteskapsloven, svarer kommunikasjonssjef Maria Brit Espinoza i Barne- og likestillingsdepartementet.

Hun vil ikke si noe mer konkret om når.

I opposisjonen og blant flere organisasjoner er man utålmodig.

Burde komme med en gang

Seksjonsleder i Redd Barna, som har vært engasjert i denne saken sier at her bør departementet fremme forslaget meget raskt. – Dette har bred støtte, og det er ingen grunn til å vente, sier hun.

Hun får støtte fra Sps stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen, som, minner om at statsråden i et brev til Familie- og kulturkomiteen i november at saken hadde høy prioritet.

– Men om det nå betyr at dette vil ta mange uker, kanskje måneder, så er ikke det godt nok, sier Sem-Jacobsen.

Nesten ingen bruker den

De tre siste årene har ingen 16 åringer og bare noen helt få 17 åringer fått dispensasjon og inngått ekteskap i Norge.

«Selv om adgangen til å gi dispensasjon fra alderskravet i ekteskapsloven brukes sjelden, vil endringen sende et klart signal om at vi ikke aksepterer at ekteskap inngås av personer under 18 år i Norge. En viktig grunn til å forby ekteskap før 18 år er at den unge vanligvis ikke har nådd den modenhet eller evne som kreves for selvstendig å ta stilling til konsekvensene av å inngå ekteskap,» skriver departementet i sitt høringsnotat.

Det er ikke bare regler for inngåelse av ekteskap som endres, det får også konsekvenser for reglene for skilsmisse for unge ektefeller.

Det foreslås også at hver av ektefellene kan kreve ekteskapet oppløst uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd ved brudd på aldersgrensen på 18 år, og at fylkesmannen gis en selvstendig søksmålsrett dersom ektefellene selv ikke reiser sak om oppløsning av ekteskapet.

16 åringer gift i utlandet

I dag kommer det personer under 18 år til Norge som er gift. Eller at unge norske borgere giftes i utlandet. Dette kommer nå til å bli strammet inn og Barne- og likestillingsdepartementet arbeider også med forslag om å klargjøre regelverket om anerkjennelse av utenlandske ekteskap, for eksempel der gifte mindreårige kommer til Norge. Det samme gjelder også å utvide fristen for søksmål i forbindelse med tvangsekteskap.