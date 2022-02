Advokat mener Tajik bør vurdere å trekke seg

Den koordinerende advokaten for Nav-ofrene mener at Hadia Tajik (Ap) bør vurdere å trekke seg etter en pendlerboligsak fra 2006–2010.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap). Foto: Torstein Bøe / NTB

– Tajik bør ta denne saken på stort alvor. Det er klart dette går ut over tilliten til henne som statsråd. Da bør hun vurdere de konsekvenser det er vanlig å ta. Det er å trekke seg, sier advokat Olav Lægreid til NRK.

Den nåværende arbeids- og inkluderingsministeren hadde fra 2006 til 2010 pendlerbolig i Oslo. I sin første søknad til Statsministerens kontor (SMK) krysset hun av for at hun ikke hadde andre boutgifter, men så sendte hun inn en ny søknad hvor det var vedlagt en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, skriver VG.

Tajik, som da var politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), betalte ikke for leiligheten eller bodde i den, har hun bekreftet til avisa. Men hun bodde hos foreldrene sine og har opplyst at hun hadde utgifter der.

Tajik sier at hun skulle ønske at hun hadde dokumentert boutgiftene sine bedre overfor SMK, og at hun i dag ville håndtert dette på en ryddigere måte.

På spørsmål om hva hun synes om at Lægreid mener hun bør trekke seg, svarer Tajik:

– Det er det selvfølgelig lov å mene. Jeg skjønner at det kommer kritiske spørsmål, og at det er en kritisk debatt om bruk av pendlerbolig. Men i mitt tilfelle så er det i hvert fall sånn art jeg har hatt reelle boutgifter hos foreldrene mine og på den måten fulgt regelverket. Men jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg 15 år senere på en bedre måte kunne dokumentere det.