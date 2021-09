Støre kan få sin drømmeregjering. Men flere hindre gjenstår.

Jonas Gahr Støre (Ap) ligger an til å få flertall for sin drømmeregjering med Senterpartiet og SV. Men et intenst drama rundt sperregrensen kan snu bildet.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Kjetil Magne Sørenes Journalist

13. sep. 2021 22:54 Sist oppdatert 10 minutter siden

I historisk sammenheng er det knapt noe å rope hurra for Arbeiderpartiet. Men jubelen sto likevel i taket på Aps valgvake på Folkets Hus i Oslo da de første prognosene tikket inn klokken 21 mandag.