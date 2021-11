Trondheims kommunedirektør om koronasituasjonen: – Det er for dårlig, og vi er skuffet.

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim truer med å stramme inn tiltakene dersom innbyggerne ikke skjerper etterlevelsen av de nåværende anbefalingene.

Kommunedirektør Morten Wolden orienterte om korona-situasjonen i Trondheim på en pressekonferanse på Rådhuset fredag.

Smittetallene øker i Trondheim. Det er registrert 209 nye koronasmittede personer i Trondheim sist døgn. Fredag holdt kommunen en pressekonferanse om veien videre.

Der kom kommunen med en sterk oppfordring til innbyggerne om å følge anbefalingene.

– Vi har dessverre hatt en kraftig smitteøkning i Trondheim de siste ukene.

Det sa kommunedirektør Morten Wolden.

– Byen merker nå presset på helsetjenesten, og St. Olavs hospital gikk over til gult nivå denne uken. Det betyr blant annet at planlagte operasjoner må vente, sa Wolden.

Kommunen har blant annet anbefalt bruk av munnbind i kollektivtransport, men det etterleves dårlig.

– Anbefalingene har hatt begrenset gjennomslag. Det meldes om 5–10 prosent etterlevelse på bussene. Det er for dårlig, og vi er skuffet. Vi har greid oss hittil gjennom at hver enkelt har tatt ansvar, og at kommunen og næringslivet har stått sammen. Jeg anmoder sterkt om at man følger anbefalingene, sa Wolden.

Dersom innbyggerne nå ikke følger anbefalingene bedre, kan kommunen anbefale kraftigere tiltak.

Wolden sa videre at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å sette inn tiltak mot kino, teater, kurs og konferanse, og at de fortsetter med anbefalinger.

Kommunen gir innbyggerne nå 2–3 dager for å se om de etterlever tiltakene.

– Hvis ikke, må vi anbefale for formannskapet å iverksette kraftigere tiltak. Vi kan ikke få en situasjon der smitten tar over og helsetjenestene blir enda mer presset, sa Wolden.