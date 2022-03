Opposisjonen på Stortinget ber regjeringen gjøre mer for å lette Putins gassgrep på Europa.

Flere partier på Stortinget mener krigen i Ukraina må gi Norge en ny energipolitikk. Venstre vil tilby Europa mer gass på kort sikt.

Å øke eksporten av LNG (flytende gass) er et av forslagene som Venstre mener en energikommisjon bør se på. Målet er at Norge skal bidra til å gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass. Bildet er fra et LNG-anlegg som ligger på Melkøya.

Tidligere i februar ble regjeringens energikommisjon oppnevnt. Denne har som mål å kartlegge hva slags behov Norge har for energi og hvordan dette kan dekkes. Målet er at Norge fortsatt skal ha kraftoverskudd og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

Oppdraget er å levere en samlet utredning til Olje- og energidepartementet innen 15. desember 2022.

Men i lys av krigen i Ukraina ønsker Venstre å gi kommisjonen et tilleggsmandat: Utrede hvordan Norge kan bidra til å gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass.

I dag er de europeiske landene helt avhengige av gass fra Russland, som i 2021 sto for rundt 45 prosent av EUs gassimport.

– Den nye sikkerhetssituasjonen i Europa må være en del av arbeidet som energikommisjonen skal se på, sier Venstres Ola Elvestuen.

Kommisjonen skal se på krigen

Energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier til Aftenposten at hun allerede har gitt energikommisjonen beskjed om å utrede konsekvensene av krigen i Ukraina.

– Hvordan Norge forholder seg til et energimarked i rask endring er en del av kommisjonens mandat allerede. Jeg legger til grunn at kommisjonen også ser på konsekvesene som krigen i Ukraina og de felles sanksjonene rettet mot energimarkedet har på norsk energisektor, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

– Dette er også kommunisert til energikommisjonen da de startet sitt arbeid torsdag formiddag denne uken, legger hun til.

Elvestuen er ikke fornøyd med svaret.

– Det er bra at de skal se på hvordan krigen i Ukraina påvirker oss. Men vi må også se på hvordan EU kan bli uavhengig av russisk gass så raskt som mulig med vår hjelp, samtidig som de når sine klimamål.

Vil ha omkamp om utenlandskabel

Elvestuen har sendt et spørretime-spørsmål til energiministeren. Han sier han håper regjeringen sørger for at kommisjonen får et utvidet mandat. Skjer ikke det, vil Elvestuen formelt foreslå det i Stortinget.

Han viser til at energikrisen i Europa og de høye strømprisen i stor grad skyldes at Russland har levert lite gass og på den måten drevet opp prisene.

– Regjeringen har nedfelt i sin regjeringsplattform at den ikke skal etablere nye utenlandskabler?

– Jeg har vært imot det hele tiden. Men hele sikkerhetssituasjonen i Europa er fundamentalt endret fra da Hurdals-plattformen ble skrevet. Det er klart at regjeringen må se på dette på nytt.

Venstre vil tilby mer gass

Torsdag la Det internasjonale energibyrået (IEA) frem en plan med ti grep som kan kutte den europeiske importen av russisk gass med en tredjedel innen ett år.

Et av tiltakene er å erstatte russiske gassleveranser med gass fra alternative kilder. IEA mener EU har muligheten til å øke blant annet import av LNG, altså flytende gass fraktet med skip.

Elvestuen sier til Aftenposten at det er et grep Venstre vil stille seg positive til – på kort sikt.

– Ja, Europa vil trenge mer gass og LNG på kort sikt. Men vi har også fått FNs siste klimarapport som sier at overgangsperioden med gass må bli kortere enn antatt. Det må derfor være en del av energikommisjonens mandat å se på hvordan vi kan tilby mer gass på kort sikt, samtidig som vi og Europa forbereder oss på å bli uavhengige av gass mye raskere, sier han.

Energiminister Persen mener at det først og fremst er viktig for Norge å være en stabil og langsiktig leverandør av gass til Europa.

– Vi har god dialog med EU og Storbritannia hvor det meste av norsk gasseksport går i dag. Videre følger vi opp arbeidet med anbefalingene fra IEA i samarbeid med de andre medlemslandene, sier hun til Aftenposten.

Får støtte fra flere partier

Nikolai Astrup er klimapolitisk talsperson i Høyre. Han sier han har tatt det for gitt at kommisjonen ikke jobber i et vakuum.

– Det er en selvfølge at energikommisjonen må se på hvilke konsekvenser krigen i Ukraina har for energisituasjonen i Europa og Norge på kort og lang sikt. Europa anstrenger seg for å bli uavhengige av russisk gass, og det vil få betydning også for Norge. Vi har for eksempel de beste vindressursene i Europa, og havvind vil definitivt være en del av løsningen fremover.

SV er heller ikke mot å utvide mandatet, men mener svaret er gitt.

– Det viktigste nå er å bidra med EØS-midler slik at man raskt kan rulle ut økt bruk av varmepumper, solcelleteknologi og isolering, sier Lars Haltbrekken, som er klimapolitisk talsperson i SV.

Han mener det ikke er tid til å sitte å utrede dette, når IEA så tydelig har gitt en oppskrift på hva som skal til for å gjøre Europa mer uavhengig av russisk gass.

– Mener dere også at vi bør øke eksporten av flytende gass for å gjøre Europa mer uavhengig av russisk gass?

– En slik løsning vil bare øke klimagassutslippene, dessuten produserer vi så mye som vi kan. Det er bedre å gå i gang med jobben med det vi vet fungerer på kort sikt.

MDG er enig med SV og sier at det viktigste Norge kan gjøre nå er å trappe opp satsingen på havvind.

Frps Terje Halleland mener det er fornuftig at komiteens mandat oppdateres ut ifra den siste ukens utvikling og stiller seg positiv til en anmodning om å utvide mandatet.

Rødt har tidligere fremmet egne forslag om hvordan mandatet bør utvides, og vil diskutere initiativet fra Venstre nærmere før de tar stilling til det.