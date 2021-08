Lysbakken tror han kan forhandle Støre bort fra Aps skatteløfte

Jonas Gahr Støre går til valg på et konkret skatteløfte. Lysbakken tror Støre vil gå bort fra løftet i forhandlinger om en ny rødgrønn regjering.

Da SV startet sin valgkamp fredag formiddag la Audun Lysbakken frem et ulikhetsregnskap etter Erna Solbergs stortingsperiode. Konklusjonen til SV er at ulikhetene har økt.

Det lyser rødgrønt på målingene. SV sikter nok en gang mot en plass hos kongens bord og en direkte hånd på landets pengesekk.

De ønsker å samle inn et betydelig større andel av de rikes penger til den pengesekken gjennom høy beskatning. Det var det klare budskapet da SV startet sin valgkamp fredag formiddag.

Audun Lysbakken startet ballet med å si at Erna Solberg er statsministeren for de superrike. Ifølge han vil de ligge godt an i høstens valg, da landet er klare for å ta et kraftig tak i de økende ulikhetene.

Skatt er for både Ap og SV den store nøkkelen til hvordan de mener ulikhetene kan minskes i Norge.

Men Ap og SV er ikke enig om hvilken skattepolitikk som best skal gjøre dette.

Aps skatteløfte er at det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt skal ligge i ro på 2020-nivå de neste fire årene.

Det betyr blant annet at hvis en avgift går opp, må en annen skatt eller avgift skal settes like mye ned.

Selskapsskatten skal også holdes i ro. Det kommer heller ikke på tale å innføre en ny arveavgift.

Unntaket er formuesskatten, som partiet ønsker å øke.

Tror han kan forhandle Støre bort fra løftet

Aftenposten spør SV-leder Audun Lysbakken om SV kan regjere med Ap – uten at Ap bryter skatteløftet sitt.

– Jeg mener Aps skatteløfte er for å slapt. Vi vil ta inn mer penger på toppen, både de store formuene og de høye inntektene.

Lysbakken mener dette er nødvendig både for å omfordele mer og for å finansiere mer velferd.

– Men kan dere regjere da på en skattepolitikk som er i tråd med Aps løfter?

–Å svare på sånne spørsmål, blir å stille ultimatum. Ap har ikke kommet med noen ultimatum. Da gjør ikke vi det heller.

– De har jo det. De har formulert dette som en garanti til velgerne?

– Nei, jeg oppfatter dem som at de er tydelige på at de ikke har stilt noen ultimatumer, det gjelder dette også.

– Så du har tro på at du kan få Ap til å gå bort fra skatteløftet i regjeringsforhandlinger?

– Selvfølgelig skal vi ha gjennomslag for omforderlingspoltikk i forhandlingene. Jeg vil ikke gå inn på nøyaktig hvor de løsningene ligger. Men vi vil ha et tøffere skatteopplegg enn det Ap har gått inn for, og det har jeg tro på at vi skal få til.

Ap: Glem det

Aps Masud Gharahkhani sier til Aftenposten at SV bare kan gi opp. Det kommer ikke på tale for Ap å forlate skatteløftet i forhandlinger med SV:

– Det skjer ikke. Ferdig snakka! Skatteløftet ligger fast. Det handler om trygg ledelse, forutsigbarhet og rettferdighet for vanlige folk.

– Vårt opplegg gir rom for en sterkere velferdsstat, en aktiv statlig næringspolitikk som sikre arbeid til alle og kamp mot økonomiske ulikheter i Norge, legger han til.

– En nyanse, ikke en veldig stor uenighet

Men håpet lever i SV. Ap har spesifisert at de ønsker økt skatt for dem som tjener mer enn 750 000 kr i året. SV ønsker det samme, men for dem som tjener mer enn 600 000 kr i året.

– Det er mer en nyanse, det er ikke en veldig stor uenighet, sier Lysbakken.

SV-lederen vil ikke gi et løfte om et konkret skattenivå.

– Og det kommer vi heller ikke til å gjøre. Vi vil ha frihet til å ta inn det som trengs for å omfordele nok og for å finansiere de velferdsreformene som vil ha.