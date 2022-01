Justisdepartementets lovavdeling: Stoltenberg er ikke inhabil

Lovavdelingen kan ikke utelukke at Jens Stoltenberg vil være inhabil i enkelte situasjoner som sentralbanksjef. Men det tette vennskapet til Jonas Gahr Støre er ikke til hinder for at han kan få jobben, mener de.

Tre av Arbeiderpartiets fire siste statsministre: Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg.

11. jan. 2022 11:33 Sist oppdatert 10 minutter siden

De har vurdert om Jens Stoltenberg er habil eller inhabil til jobben som sentralbanksjef. De har konkludert med at han ikke er inhabil.

De har sett på om han og statsminister er for gode venner, til at Stoltenberg kan ha den sentrale jobben. De har også sett på om Stoltenbergs tidligere, sentrale verv i Arbeiderpartiet gjør ham inhabil.

Lovavdelingen har sett på det rent juridiske. De understreker at de ikke konkluderer med om en utnevnelse av Stoltenberg vil ha noe å si for folks oppfatning av sentralbankens uavhengighet.

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef», er konklusjonen i rapporten.

Det står imidlertid også:

«Det kan ikke utelukkes at det vil foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Stoltenbergs upartiskhet i konkrete saker slik at han vil være inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd».

De har imidlertid ikke funnet «at det foreligger forhold som mer generelt tilsier at Stoltenberg vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstyper som er nevnt av Finansdepartementet».

Politikere skeptiske til Stoltenberg

Fremtredende jurister er ikke overrasket over konklusjonen.

– Dette er ikke jus, det er politikk, har jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sagt til VG.

Hans kollega, Evind Smith, sier følgende:

– Diskusjonen handler om det er ønskelig for Norge å ha en sentralbanksjef som har stått sentralt politisk og har tett koblinger til regjeringen.

Det mener en rekke partier på Stortinget at det ikke er.

Høyre, Frp, Venstre, Rødt og SV mener en ansettelse av Stoltenberg vil skape for stor usikkerhet om uavhengigheten til Norges Bank.

Dagens visesentralbanksjef, Ida Wolden Bache, er den andre reelle kandidaten til jobben.

Stoltenberg var partileder i Arbeiderpartiet fra 2002 til 2014. Han var statsminister i nesten 10 år.

Det var han som løftet frem Jonas Gahr Støre i partiet. Først ved å hente ham til en sentral stilling ved Statsministerens kontor. Så ved å utnevne ham til utenriksminister og senere helseminister.

Støre ble så sentral, at han var det udiskutable valget da Stoltenberg trakk seg som partileder.

Stoltenberg diskuterte jobben med Tangen

Aftenposten avslørte søndag at Stoltenberg diskuterte jobben med oljefondssjef Nicolai Tangen to ganger i fjor. Første gang var i en middag hjemme hos Knut Brundtland i januar 2021. Andre gang var på et fly på vei til FNs generalforsamling i New York i september.

En av sentralbanksjefens viktigste oppgaver er å være styreleder i Oljefondet.

Brundtland er for øvrig sønn av tidligere Ap-leder og statsminister Gro Harlem Brundtland.

TV 2 meldte mandag at Støre også snakket med Tangen om Stoltenberg som mulig sentralbanksjef. Det skjedde også i en middag hjemme hos Knut Brundtland.

Støre har også innrømmet at Stoltenberg nevnte den ledige jobben under en gåtur de to hadde sist høst. Støre sier at han da fortalte gamlesjefen at dette ikke var noe de kunne snakke om.

Støre har meldt seg inhabil i vurderingen av om Stoltenberg kan få prestisjejobben.