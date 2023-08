Støre om cybertrusler: – Regjeringen står under angrep

– Jeg leder nå en regjering som egentlig står under angrep, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han varsler intensivering i sikkerhetsarbeidet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) peker på digitalisering som både en mulighet og en trussel. Vis mer

– Vi har tolv departementer som har vært utsatt for angrep i sommer. Det illustrerer en sårbarhet som vi må ta konsekvensene av, sa Støre da han mandag talte til ansatte i Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet i Brønnøysund.

Statsministeren er i Nord-Norge på valgkampturné og var mandag innom de statlige etatene i Brønnøysund for å høre om utfordringer og muligheter rundt offentlig digitalisering.

Sikkerhet og beredskap var et naturlig tema.

– Vi kan ikke være naive, slo Støre fast.

Støre besøkte Brønnøysundregistrene og Digdir i Brønnøysund mandag. Vis mer

Han viste blant annet til at Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i sommer avdekket dataangrep mot tolv departementer. Hackerne kan ha hatt tilgang til datasystemer som brukes i 12 departementet i over to måneder.

Støre trakk fram en erfaring fra tiden da han jobbet i Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det jeg lærte der, er at den fabrikken som kan lage vaksiner om dagen, kan lage biologiske våpen om natten i noen land. Det viser kontrasten, sier han.

– De digitale truslene er del av trusselbildet. Det vi snakker om som muligheter, det er faktisk noe vi må forberede oss på at også er en stor trussel.

Regjeringen jobber for tiden med en digitaliseringsstrategi, som skal legges fram neste år. Der blir sikkerhet et viktig punkt.

– Vi kommer til å intensivere arbeidet med det, slo Støre fast.