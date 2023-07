Moxnes møtte pressen: – Jeg skulle fortalt alt fra første stund

Bjørnar Moxnes beklager at han ikke fortalte alt med en gang det ble kjent at han var tatt for å stjele et par solbriller. Han sier han var livredd for å skade partiet om han gikk tilbake til butikken.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes møter pressen etter solbrilletyveriet.

01.07.2023 12:01 Oppdatert 01.07.2023 12:28

Fredag ble det kjent at Rødt-leder Bjørnar Moxnes for et par uker siden ble tatt for å stjele et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen. Lørdag møtte han pressen for å forklare seg.

Han beklaget både at tyveriet hadde skjedd og at han ikke hadde vært åpen om alle detaljer da saken sprakk i pressen.

Han ga inntrykk av at det hele var en forglemmelse, og politiet fikk kritikk for å ha håndtert saken feil.

– Jeg skulle fortalt alt sammen fra første stund, sier Moxnes.

– Inntrykket som festet seg av politiet, var urettferdig, men også av selve saken. Det fremsto mer som en sak som kun handlet om en forglemmelse, det har folk opplevd selv også, men den andre store feilen jeg gjorde, kom ikke frem. Det var helt feil.

På spørsmål om han har riktig karakter til å lede partiet sier han:

– Jeg vet ikke, men jeg vil lytte til det de sier i partiet. Det er opp til partiet å bestemme det.

Han mener straffen er fortjent.

– Jeg er innmari lei meg. Og ønsker å si unnskyld, sier Moxnes.

På spørsmål om det er aktuelt å trekke seg, svarer han at han er avhengig av tilliten i partiet.

– Jeg er avhengig av tillit fra Rødt for å være partileder. Det er opp til partiet og medlemmene å vurdere, sier Moxnes.

Om responsen fra partikolleger sier han:

– Jeg opplever at folk er skuffet. Jeg får velfortjent kjeft.

Rev av lappen og la brillene i bagasjen

Fredag ble det kjent at Bjørnar Moxnes for to uker siden ble tatt for brilletyveri på Oslo lufthavn.

Moxnes beskrev selv fredag kveld at han og kjæresten gikk for å spise etter at de hadde forlatt butikken. Da «oppdaget jeg hva jeg hadde i lommen».

– Jeg fikk panikk og ble redd for hvordan det ville se ut om jeg gikk tilbake til butikken – hva ville de tenke om meg? Ville de tro meg? Og det er her jeg gjør en ny tabbe. Jeg burde ha gått rett tilbake og sett butikkpersonalet i øynene. I stedet tok jeg av lappen og la brillene i bagasjen.

– Jeg rakk aldri å tenke hva jeg skulle gjøre videre med alt dette, for etterpå kom en vakt bort og spurte etter brillene. Jeg ble utrolig flau. Da var det ikke rom for noen bortforklaringer, det var bare å ta konsekvensene. Jeg betalte for brillene og har vedtatt forelegget på 3000 kroner som jeg mottok i dag. Mitt ønske har vært å gjøre opp for meg, skriver han.